Das Wetter in Cala Millor, einem idyllischen Ort in Mallorca, wird am 11. Oktober 2024 überwiegend bewölkt sein, mit attraktiven Temperaturen, die sich trotz der Wolken von mild bis angenehm warm erstrecken. Trotz des weitgehend bedeckten Himmels bleibt das Thermometer im komfortablen Bereich und die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei Null, was den Tag ideal für eine Reihe von Aktivitäten im Freien macht.

Temperaturen: Von mild bis moderat warm Die erwarteten Temperaturen in Cala Millor zeigen eine angenehme Bandbreite von mild bis moderat warm. Die minimale Temperatur für den Tag wird bei etwa 17.74ºC liegen, während die maximale Temperatur auf bis zu 22.52ºC klettern wird. Die spezifischen Temperaturen im Laufe des Tages variieren von 17.78ºC am Morgen, über 21.67ºC zur Tageszeit, zu 21.17ºC am Nachmittag und schließlich zu 20.01ºC in der Nacht. Gefühlte Temperaturen: Von erfrischend bis angenehm Abgesehen von den tatsächlichen Temperaturen, ist es ebenso wichtig, die gefühlten Temperaturen zu beachten, die oft ein genauerer Indikator für das Wettererlebnis sind. Am Morgen wird das Thermometer 17.18ºC anzeigen. Im Laufe des Tages wird diese Temperatur auf 21.2ºC ansteigen, während sie am Nachmittag auf 20.91ºC sinkt und schließlich in der Nacht bis auf 19.84ºC abkühlt. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Stabil und komfortabel Die anderen klimatischen Parameter bleiben ebenso stabil und komfortabel. Der atmosphärische Druck wird sich bei etwa 1016 hPa einpendeln, während der Luftfeuchtigkeitsprozentsatz bei 50 liegt. Der Wind bläst mit einer Geschwindigkeit von 6.86m/s in Richtung 171º und Böen können bis zu 6.9m/s erreichen. Trotz des überwiegend bewölkten Zustands beträgt der Wolkendecken-Prozentsatz lediglich 67%, was verspricht, dass genug Sonnenstrahlen ihren Weg nach unten finden werden.