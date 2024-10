Willkommen, liebe Leser, zum Wetterbericht für Santanyí am 12. Oktober 2024. Dank unserer Präzisionsmeteorologie können wir mit sicherer Zuverlässigkeit das voraussichtliche Wetter anzeigen. Trotz des herbstlichen Datums, können wir erfreulicherweise milde Temperaturen und eine moderate Wolkendecke erwarten. Das berühmte angenehme Klima von Mallorca scheint auch heute in Santanyí zu herrschen. Mit der Regenwahrscheinlichkeit auf 0%, bleibt es ein trockener Tag, perfekt, um die Schönheit dieser Gegend zu genießen.

Temperaturen für den Tag

Die Temperaturen in Santanyí reichen heute von 19.78°C als minimale Temperatur bis zu 23.04°C als maximale Temperatur. Der Morgen startet bereits mit milden 19.93°C. Tagsüber wird es angenehm warm mit Höchstwerten von 22.85°C, während der Nachmittag immer noch wohlige 21.58°C aufweist. Auch die Nacht bleibt mild: Erwarten Sie versöhnliche 20.94°C.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen zeigen ein ähnliches Muster. Morgen erwarten wir ein thermisches Gefühl von 19.91°C. Tagsüber erreicht das thermische Gefühl angenehme 22.81°C, und am Nachmittag spüren wir immer noch 21.75°C. Selbst nachts ist das thermische Gefühl noch bei erfrischenden 21.23°C.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Auf Mallorca und insbesondere in Santanyí wird man heute einen atmosphärischen Druck von 1016 hPa vorfinden. Die Luftfeuchtigkeit beträgt gemäßigte 62%, was zu einer angenehmen Atmosphäre beiträgt. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.08m/s aus Richtung 144° und die Böen können Spitzen von 4.81m/s erreichen. Die Wolkendecke liegt bei etwa 97%, was Santanyí in ein schönes diffuses Licht taucht.

Zusammengefasst können wir uns auf einen milden, trockenen Tag mit einer eher wolkigen, doch ausgesprochen angenehmen Atmosphäre freuen.