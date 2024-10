Herzlich willkommen zu unserem neuesten Wetterbericht für das idyllische Sóller auf unserer geliebten Sonneninsel Mallorca. Heute konzentrieren wir uns auf die Prognose für den 13. Oktober 2024. Während der Wetterbericht "nubes", also Wolken, vorhersagt, sehen wir keine Zeichen von Regen in der nahen Zukunft. Lassen Sie uns jedoch genauer hinschauen.

Die Temperaturen: Herausforderung für unsere Garderobe

Die minimale Temperatur wird gemäß unserer Prognose bei angenehmen 18.63ºC liegen, während das Thermometer potenziell auf bis zu 27.84ºC klettern kann - ohne Frage ein typischer Herbsttag auf Mallorca. Am Morgen werden wir eine Temperatur von 20.07ºC erwarten können, tagsüber steigt diese auf 26.59ºC, bevor sie am Nachmittag auf 23.57ºC absinkt und nachts bei 20.91ºC verweilen wird.

Gefühlte Temperaturen: Keine Überraschungen hier

Die gefühlten Temperaturen werden morgens bei 20.09ºC liegen, tagsüber 26.59ºC erreichen, am Nachmittag auf 23.76ºC absinken und in der Nacht bei 21.17ºC liegen. Damit bewegen sie sich sehr nahe an den tatsächlichen Temperaturen und sollten keine unangenehmen Überraschungen bereiten.

Details: Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind

Was weitere Details angeht, so erwarten wir einen Atmosphärendruck von 1019 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 49%. Der Wind wird mit 2.91m/s aus Richtung 50 Grad wehen, mit Böen, die Geschwindigkeiten von 3.39m/s erreichen können. Trotz einer Wolkendecke von 100% zeigen unsere Daten eine Regenwahrscheinlichkeit von 0%. So wird es trotz der Wolken ein angenehmer Tag werden.

Wir hoffen, Sie sind gut auf diesen herbstlichen Tag in Sóller vorbereitet und können Ihren Tag im Wissen um die voraussichtlichen Wetterbedingungen optimal gestalten. Unsere schönen Insel Mallorca hält auch bei wolkigem Himmel viele Freuden bereit. Genießen Sie den Tag!