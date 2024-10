Willkommen zum Wetterbericht aus Cala Millor, dem charmanten Badeort auf Mallorca am 13. Oktober 2024. Heute dreht sich alles um den Himmel - das spektakuläre Schauspiel gestaltet das gesamte Bild des Wetters weitaus dramatischer als sonst. Zwar dominieren die "nubes", die Wolken, den Himmel, jedoch sind keine Regenschauer zu erwarten. Das Stelldichein der Wolken bietet somit malerische Ausblicke, die perfekt für ein Herbstpicnic am Strand sind.

Mäßige Temperaturen halten Einzug

Die Temperaturspanne ist heute relativ gemäßigt: Mit 19.74ºC erwartet Cala Millor ein angenehmes Tief, während das Höchstmaß bei behaglichen 22.51ºC liegt. Es erwartet uns ein angenehm milder Tag, ein typischer Herbsttag auf der Baleareninsel. Der frühe Morgen beginnt mit 20.24ºC, am Tag liegen wir bei 22.49ºC. Der Nachmittag bringt etwas Abkühlung auf 21.61ºC und die Nacht verspricht mit 20.86ºC angenehme Kühle.

Das Gefühl spielt eine Rolle: Gefühlte Temperaturen

Aber lassen Sie uns nicht die gefühlten Temperaturen vergessen, denn die sind manchmal wichtiger als die Verzichtsmeßungen! Heute Morgen dürfen wir uns auf gefühlte 20.41ºC freuen. Im Tagesverlauf steigt das Thermometer auf 22.7ºC an, sodass wir einen weiteren herrlichen Tag in Cala Millor genießen können. Der Nachmittag kühlt auf 21.92ºC ab und die Nacht bewegt sich um angenehme 21.22ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und eine sanfte Brise

Die heutige Luftfeuchtigkeit beträgt 73%, was ein Zeichen dafür ist, dass die Luft erfrischend feucht ist - perfekt, um eine trockene Haut zu vermeiden. Der Atmosphärendruck liegt bei stabilen 1019 hPa, was auf stabile Bedingungen hindeutet. Und zu guter Letzt, erfreuen Sie sich an der leichten Brise - der Wind weht mit 4.2m/s aus Richtung 79º. Während stärkere Böen mit 4.31m/s auftreten können, sorgen sie für eine wohltuende Abkühlung.

Sie sehen also, dass das Wetter in Cala Millor für diesen 13. Oktober 2024 perfekt geeignet ist, um ein entspannendes Herbstwochenende zu genießen. Vielleicht bei einem Spaziergang am Strand oder einfach nur beim Betrachten des wunderbaren Himmels voller "nubes" oder Wolken. Genießen Sie den Tag und vergessen Sie nicht, immer über das aktuelle Wetter informiert zu sein!