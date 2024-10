Willkommen zur heutigen Wettervorhersage für Cala Rajada am 13. Oktober 2024. Die Bedingungen sind unumstößlich gemäßigt, mit einem angenehm bewölkten Himmel, und sie versprechen einen komfortablen Tag in unserem malerischen Küstenort.

Temperaturen: Von mild bis mollig

Fangen wir mit den Temperaturen an. Unser Tag in Cala Rajada beginnt mit milden 20.91°C am Morgen. Im weiteren Tagesverlauf erwarten uns maximale Temperaturen von 22.42°C, während sich der Nachmittag mit 22.01°C sowie die Nacht bei 21.39°C präsentiert. Als Mindesttemperatur stellen wir 20.41°C in Aussicht - ein durchweg warmer und angenehm milder Tag also, perfekt, um die Schönheiten unserer Insel zu erkunden.

Gefühlte Temperaturen: Wie warm fühlt es sich nun wirklich an?

In Sachen gefühlter Temperatur bieten wir Ihnen in der Frühe einen erwärmenden 21.12°C, optimal um munter in den Tag zu starten. Tagsüber steigert sich das Gefühl bis auf 22.43°C, um nachmittags leicht auf 22.36°C abzurutschen. Machen Sie sich auf eine kuschelige Nacht gefasst, denn sie bringt uns eine gefühlte Temperatur von 21.78°C mit.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die unsichtbaren Begleiter

Nach Überprüfung der unsichtbaren Wetterdetails teilen wir Ihnen mit, dass ein Atmosphärendruck von 1019 hPa erwartet wird, während die Luftfeuchtigkeit bei 77% liegt. Dies verspricht ein angenehmes Klima für Ausflüge. Der Tageswind weht mit gemächlichen 3.66 m/s aus Richtung 78° und könnte kurzfristig auf Böen von 4.12 m/s ansteigen - erfrischend, aber nicht stürmisch. Über unseren Köpfen hängt eine Wolkendecke von 97%, die sicherstellt, dass wir trotz aller Wärme nicht in der Sonne braten müssen. Ja, es ist bewölkt, aber die Regenwahrscheinlichkeit bleibt null - wir versprechen einen trockenen Tag in Cala Rajada.

Abschließend hoffen wir, dass diese Wettervorhersage dazu beiträgt, Ihren Tag in Cala Rajada bestmöglich zu planen. Genießen Sie die Schönheit der Natur, egal ob Sie die faszinierende Küste entlang wandern oder die malerischen Straßen der Stadt unsicher machen. Viel Vergnügen!