In Sóller erwarten wir am 14. Oktober 2024 grundsätzlich bewölktes Wetter. Obwohl die Wolkendecke rund 89% beträgt, ist mit keiner nennenswerten Regenwahrscheinlichkeit zu rechnen, sodass der Tag weitgehend trocken bleiben sollte. Mit Temperaturen, die von angenehmen 21,32ºC in der Frühe bis zu warmen 30,93ºC am Tageshöhepunkt reichen, bleibt das Wetter freundlich und heiter. Doch lassen Sie sich von uns durch den Tag führen.

Temperaturverlauf durch den Tag Der Morgen beginnt in Sóller mit milden Temperaturen um die 21,69ºC, die gegen Mittag auf 29,71ºC steigen. Für die Nachmittagsstunden erwartet man etwas kühlere Temperaturen um die 25,68ºC und sobald die Sonne untergeht, sinken die Temperaturen weiter auf 23,53ºC und bieten somit eine angenehme Nachtkühle. Gefühlte Temperaturen durch den Tag Die gefühlten Temperaturen unterscheiden sich nur minimal von den tatsächlichen Temperaturen. So besitzt der Anbruch des Tages eine gefühlte Temperatur von 21,66ºC. Am Tag fühlen sich die 29,71ºC genauso warm an, während der Nachmittag mit einer gefühlten Temperatur von 25,79ºC aufwartet. Die Nacht bringt uns eine angenehme gefühlte Temperatur von 23,53ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Ein wichtiger Aspekt, der das Wetter an einem Tag maßgeblich beeinflusst, ist der atmosphärische Druck – und der liegt bei stabilen 1017 hPa für den Tag. Sóller kann auch auf eine gemäßigte Luftfeuchtigkeit von 43% zählen, was zu einem trockenen Wetterbild beiträgt. Und der Wind? Mit einer Geschwindigkeit von 2,45 m/s, der in Richtung 240º weht und Böen von bis zu 3,5m/s, wird die Wolkendecke leicht in Bewegung gehalten. Zusammenfassend kann man sagen, dass der 14. Oktober 2024 ein größtenteils freundlicher und zugleich warmer Herbsttag in Sóller verspricht. Genießen Sie das Wetter!