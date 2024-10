In Santa Ponsa ist für den 15. Oktober 2024 ein Tag mit leichtem Regen zu erwarten. Während sich die Wolkendecke zu 100% erstreckt, liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei beträchtlichen 95%. Doch lassen Sie sich nicht vom Regen abschrecken, die Temperaturen bleiben angenehm und die Insel Mallorca zeigt auch in der Regenzeit ihren einzigartigen Charme.

Temperaturverlauf

Die Temperaturen in Santa Ponsa bleiben während des ganzen Tages mild. Sie beginnen den Morgen mit erwarteten 22.1ºC, sinken am Tag auf 20.91ºC ab und steigen am Nachmittag leicht auf 22.38ºC. In der Nacht können Sie mit Temperaturen um die 21.15ºC rechnen – perfekt für einen entspannten Abendessen auf der Terrasse. Die minimale Temperatur liegt bei 20.91ºC und die maximale Temperatur erreicht 24.45ºC.

Thermalgefühl

Trotz des regnerischen Wetters, bleibt das thermische Gefühl angenehm: Morgens etwa 22.53 ºC, tagsüber 21.22 ºC, am Nachmittag 22.87 ºC und in der Nacht 21.54 ºC. Perfekte Bedingungen also, um trotz des Regens einen angenehmen Tag im Freien zu verbringen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der meteorologische Tag in Santa Ponsa beginnt mit einem Atmosphärendruck von 1013 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 83. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 7.08m/s aus der Richtung 208º wehen und in Böen bis zu 12.23m/s erreichen. Stellen Sie also sicher, dass Sie auf eventuelle Windböen vorbereitet sind.

Bleiben Sie sicher und genießen Sie den gewohnten Charme von Mallorca, auch wenn das Wetter ein wenig launisch ist. Enge Gassen, malerische Cafés und der Duft des Meeres sind nur einige der vielen Freuden, die Santa Ponsa auch an leicht regnerischen Tagen zu bieten hat.