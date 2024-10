Das malerische Cala Rajada auf Mallorca präsentiert sich am 15. Oktober 2024 mit grauen Schattierungen seines sonst so üppigen Blaus, denn es wird erwartet, dass leichter Regen den Tag beherrscht. Doch lassen Sie sich nicht täuschen, denn auch ein Regentag in Cala Rajada hat seinen Reiz. Nichtsdestotrotz ist es ratsam, sich auf die Wetterbedingungen einzustellen, um den Tag möglichst angenehm gestalten zu können.

Temperaturbedingungen, die Sie erwarten können

Trotz des leichten Regens bleibt Cala Rajada angenehm warm mit einer minimal erwarteten Temperatur von 21.54ºC und einer maximalen Höchsttemperatur von 25.62ºC. Bereits morgens können Sie mit 21.68ºC bei Ihrer ersten Tasse Kaffee rechnen. Am Tag erreicht das Thermometer dann bis zu 25.62ºC, sinkt am Nachmittag wieder auf 21.54ºC ab und lässt Sie in der Nacht bei milden 21.86ºC schlafen.

Gefühlte Temperaturen - Was Sie tatsächlich empfinden werden

Gängigen Wetterberichten geben nicht nur die abgelesenen Temperaturen wieder, sondern beziehen sich auch auf das sogenannte thermische Gefühl, also wie die Temperatur subjektiv wahrgenommen wird. Für den 15. Oktober erwarten wir ein thermisches Gefühl von 22.33ºC am Morgen, 25.73ºC am Tag, 21.79ºC am Nachmittag und schließlich 22.29ºC in der Nacht.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - Die weniger sichtbaren aber deutlich spürbaren Faktoren

Das Wetter ist mehr als nur Sonne, Wolken und Regen. Unsichtbare Faktoren wie Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind spielen eine ebenso wichtige Rolle. Am 15. Oktober prognostizieren wir einen Atmosphärendruck von 1013 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 57%. Der Wind bläst mit einer Geschwindigkeit von 12.02m/s aus Richtung 225º und könnte in Böen sogar bis zu 14.75m/s erreichen.

Die Wolkendecke wird voraussichtlich 100% betragen, was bedeutet, dass der Himmel mehr oder weniger völlig bedeckt sein wird. Daher besteht eine Regenwahrscheinlichkeit von 100%, daher ein Schirm oder eine wasserdichte Jacke wird nicht nur nützlich, sondern notwendig sein. Trotz der prognostizierten Regenbedingungen kann der Tag in Cala Rajada immer noch wunderbar sein. Denken Sie daran, den Tag zu nutzen, um Indoor-Aktivitäten zu erleben oder die plätschernde Atmosphäre mit einem Buch auf der Veranda zu genießen.