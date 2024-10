Ein neuer Tag bricht an in dem malerischen Sóller auf unserer geliebten Insel Mallorca und mit ihm nähert sich ein Hauch von Herbst. Trotz der immer noch recht milden Temperaturen, gibt es heute eine gute Chance auf erfrischenden Regen in unserer sonnenverwöhnten Region. Bei hauptsächlich leichten Regenschauern bleibt es dennoch relativ warm. Wir werfen nun einen genaueren Blick auf das vorhergesagte Tageswetter.

Temperaturen im Detail

Heute erwarten uns angenehme Temperaturen in Sóller: Mit einem Minimum von 19.11ºC und einem Maximum von 26.12ºC liegt der Tag völlig im Rahmen des typischen Oktobers auf Mallorca. Der Morgen begrüßt uns mit etwa 19.13ºC und wir erwarten einen leichten Anstieg auf rund 25.85ºC im Laufe des Tages. Der Nachmittag kühlt dann auf moderate 21.62ºC ab und gegen Nacht werden wir auf etwa 19.42ºC heruntergehen.

Gefühlte Temperaturen durch den Tag

Neben den tatsächlichen Temperaturen spielen natürlich auch die gefühlten Temperaturen eine wichtige Rolle. Am Morgen werden wir Gefühlstemperaturen von etwa 19.14ºC haben, tagsüber erwarten wir ein angenehmes 25.72ºC. Am Nachmittag sind etwa 21.67ºC angesagt und in der Nacht werden wir uns bei 19.92ºC in die Bettdecke kuscheln.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

In Sachen Wetterentwicklung gehören der atmosphärische Druck, die Luftfeuchtigkeit und die Windbedingungen zu den zentralen Faktoren. Wir rechnen mit einem Atmosphärendruck von 1013 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsrate von 47%. Eine sanfte Brise weht über die Insel, mit durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten von 4.84m/s aus Richtung 199º. Gelegentlich könnten kräftigere Böen mit bis zu 9.02m/s aufkommen, daher empfehlen wir, leichte Gegenstände im Außenbereich zu sichern.

Unser Fazit: Ein echter Herbsttag in Sóller! Die Wolkendecke wird voraussichtlich 77% betragen und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt satte 79%. Ziehen Sie also Ihre Stiefel an, nehmen Sie Ihren Regenschirm zur Hand und genießen Sie die wohlige Herbststimmung, die Sóller heute umhüllt! Bleiben Sie warm und trocken - bis zum nächsten Wetterbericht!