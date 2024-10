Ein wolkenverhangener Himmel, begleitet von einem leichten Regen, prägt das Wetterbild von Port d'Andratx auf Mallorca am 16. Oktober 2024. Trotz der Bewölkung sorgt das mediterrane Klima für angenehme Temperaturen. Morgenrot oder Abendglühen sind vielleicht nicht zu erwarten, aber der Herbst zeigt sich von seiner milden Seite.

Die Temperaturlage

Eine Mindesttemperatur von 21,87 Grad Celsius und eine maximale Temperatur von 23,59 Grad Celsius versprechen einen temperaturmäßig milden Tag. Der Morgen startet mit erwarteten 21,99 Grad Celsius, steigt auf 23,59 Grad Celsius am Mittag und pendelt sich auf 22,61 Grad Celsius am Nachmittag ein. Mit 21,87 Grad Celsius klingt der Tag in der Nacht aus.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen liegen morgens bei 22,36 Grad Celsius, steigen tagsüber auf 23,86 Grad Celsius und fallen nachmittags auf 23,04 Grad Celsius. In der Nacht wird eine gefühlte Temperatur von 22,44 Grad Celsius erwartet.

Atmosphärenbedingungen und Wind

Bei einem Atmosphärendruck von 1012 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsrate von 71 Prozent lässt das Wetter in Port d'Andratx kaum Wünsche offen. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 6,67m/s aus einer Richtung von 189 Grad. Windböen können Geschwindigkeiten von bis zu 10,67m/s erreichen. Des Weiteren wird eine Wolkendecke von 52 Prozent erwartet und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 53 Prozent.

Obwohl der Herbst sich momentan von seiner feuchten und bewölkten Seite zeigt, sind die Temperaturen in Port d'Andratx auf Mallorca immer noch warm genug, um einen angenehmen Tag im Freien zu verbringen.