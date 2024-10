Ein nebliger Morgen erwartet die Einwohner von Santanyí auf Mallorca am Donnerstag, dem 17. Oktober 2024. Mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 88% und einer Wolkendecke von nur 3% handelt es sich um eine typische Herbstszenerie auf der Balearischen Insel. Die Range der Temperaturen erstreckt sich von einer erwarteten Minimaltemperatur von 18,49°C bis hin zu einer Maximaltemperatur von angenehmen 23,17°C.

Ein genauerer Blick auf die Temperaturen

Der Tag beginnt mit einem milden 22,06ºC am Morgen. Im Laufe des Tages erwartet Santanyí eine Tageshöchsttemperatur von 22,43°C. Am Nachmittag sinken die Temperaturen leicht auf 20,56°C und erreichen schließlich in der Nacht einen Tiefststand von 18,49°C. Trotz des leichten Regens bleibt das Temperaturniveau insgesamt recht stabil.

Wahrnehmung der Temperaturen

Für jene, die sich fragen, wie sich diese Temperaturen tatsächlich anfühlen, gibt es die gefühlte Temperatur. Der Morgen startet mit einem thermischen Gefühl von 22,44°C, ähnlich der tatsächlichen Temperatur. Im Tagesverlauf wird das thermische Gefühl mit 22,35°C abnehmen, bevor es am Nachmittag weiter auf 20,32°C sinkt. Und wenn die Nacht hereinbricht, wird das gefühlte Temperaturniveau auf 18,04°C fallen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Neben den Temperaturen finden wir einen Atmosphärendruck von 1015 hPa, was auf stabile Wetterbedingungen hindeutet. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 62%, kein Wunder bei dem erwarteten leichten Regen. Was den Wind angeht, so wird es etwas stürmischer mit einer Geschwindigkeit von 11,4m/s aus Richtung 259º und Böen von bis zu 16,6m/s. Es könnte also ein Tag sein, an dem man den Regenschirm festhalten muss.

Letztendlich erwartet Santanyí ein typischer Herbsttag mit milden Temperaturen und etwas Regen. Also, packen Sie Ihren Regenschirm ein und genießen Sie die frische Luft.