Liebe Wetterfreunde, wir steuern auf einen wechselhaften Tag in Sóller am malerischen Mallorca zu. Leichter Regen wird erwartet, wobei die Temperaturen sich innerhalb eines behaglichen Bereichs bewegen. Bleiben Sie dabei, während wir die Prognose des Tages für Sie aufschlüsseln.

Spanne der Temperaturen

Die Temperatur in Sóller wird am morgigen Tag zwischen 15.6ºC und 18.31ºC schwanken. Trotz der leichten Regenfälle bleiben die Temperaturen stetig: Morgens beginnen wir mit milden 15.91ºC, während der Höhepunkt des Tages mit angenehmen 18.31ºC erreicht wird. Der Nachmittag fällt leicht ab auf 17.72ºC und die Nacht bringt eine leichte Abkühlung auf 17.2ºC.

Gefühlte Temperaturen

Nehmen wir nun die gefühlte Temperatur im Laufe des Tages in Angriff. Am Morgen werden wir wohl bei einem kühlen Start von 15.33ºC landen, bevor die Temperaturen am Mittag auf 17.76ºC anziehen. Der Nachmittag bleibt nahezu gleich bei 17.09ºC und die Nacht fühlt sich mit 16.65ºC an, was deutet auf einen relativ konstanten Tag hinweist.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Jetzt ist es an der Zeit, die detaillierten atmosphärischen Bedingungen zu betrachten. Der atmosphärische Druck wird 1019 hPa betragen und die Luftfeuchtigkeit etwa 60%. Ein doch beachtlicher Wind ist zu erwarten, der mit einer Geschwindigkeit von 10.32m/s aus Richtung 295º weht - und Böenspitzen könnten sogar 15.01m/s erreichen. Bedenken Sie die 44% Wolkendecke und eine Regenwahrscheinlichkeit von 95%, wenn Sie Ihre Pläne für einen angenehmen Oktober-Tag auf unserer schönen Insel machen.

Erinnern Sie sich stets daran, dass das Wetter manchmal besten Pläne ändern kann. Statten Sie sich mit Schirm aus und bleiben Sie sicher, liebe Wetterfreunde in Sóller!