Willkommen zur Wettervorhersage für den 18. Oktober 2024 in der wunderschönen Stadt Alcúdia auf Mallorca. Wie wir es lieben, bringt unser mallorquinischer Herbsttag uns sowohl angenehme Temperaturen als auch satte Feuchtigkeit. Lassen Sie uns genauer auf das erwartete Wetterbild für diesen Tag schauen.

Temperaturen auf Mallorca: Ein herbstlich milder Tag

Die Wetterlage bestätigt, dass der 18. Oktober in Alcúdia mild und erfrischend wird. Die minimale Temperatur für den Tag wird auf 16.6ºC geschätzt, während die Höchsttemperatur bei angenehmen 20.63ºC liegen soll. Unser Morgen beginnt mit zarten 16.85ºC, steigt tagsüber auf eine gemütliche 20.24ºC an, bevor sie am Nachmittag auf bequeme 18.86ºC abfällt. Die Nacht kühlt auf eine eher gemäßigte 17.89ºC ab.

Gefühlte Temperaturen: Herbstwärme zum Genießen

Das thermische Gefühl wird zwar leicht von der tatsächlichen Temperatur abweichen, dennoch steht uns ein angenehmer Tag bevor. Wir erwarten eine gefühlte Temperatur von 16.24ºC am Morgen, die auf 19.6ºC tagsüber ansteigt. Für den Nachmittag erwarten wir eine gefühlte Temperatur von 18.32ºC, gefolgt von 17.38ºC in der Nacht.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein perfekter Herbsttag auf Mallorca

Dank eines Atmosphärendrucks von 1018 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 49% - genau richtig für das herbstliche Klima – erwartet uns ein eher erfrischender Tag. Mit einem Wind von 8.15 m/s aus Richtung 276º und Böen von bis zu 12.52 m/s werden wir sicher eine leichte Brise spüren. Trotz der leichten Regenschauer beträgt die Wolkendecke nur 13% und die Wahrscheinlichkeit für Niederschläge liegt bei genau 100%. Ein idealer Tag, um den Wandel der Jahreszeiten zu genießen.

Bitte beachten Sie, dass das Wetter unvorhersehbar sein kann und daher können sich diese Prognosen noch ändern. Bleiben Sie also auf dem Laufenden, um die aktuellsten Wetterupdates zu erhalten. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag in Alcúdia!