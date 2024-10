Mehr als nur ein sanfter Herbsttag erwartet uns in Santanyí am 18. Oktober 2024. Die Prognosen weisen auf einen leichten Regen hin, wobei die Temperaturen sich zwischen gemäßigten Werten von 17,23ºC und 20,51ºC bewegen werden. Santanyí, eine idyllische Gemeinde im Südosten der schönen Balearen-Insel Mallorca, ist bekannt für ihr stetig angenehmes Klima und wird an diesem Tag erneut davon profitieren.

Detailierte Temperaturausblicke Die morgendlichen Temperaturen werden etwa 17.59ºC erreichen, was für einen fröhlichen Start in den Tag sorgt. Als wir uns weiter in den Tag hineinbewegen, erreichen die Temperaturen ihren Höhepunkt bei 20.47ºC, was für eine gemütliche, herbstliche Atmosphäre sorgt. Der Nachmittag wird etwas kühler mit 18.73ºC, während wir in die Nacht hinein mit Temperaturwerten um die 18.15ºC rechnen können. Gefühlte Temperaturen durch den Tag Unser Körper nimmt die Temperatur oft anders wahr, als sie tatsächlich ist. Daher ist es wichtig, die gefühlte Temperatur im Hinterkopf zu behalten. Am Morgen wird das Thermometer zwar 17.59ºC anzeigen, es könnte sich jedoch eher wie 16.84ºC anfühlen. Den Tag über werden gefühlte 19.85ºC erwartet, während nachmittags um 18.15ºC und nachts um 17.51ºC erwartet werden. Atmosphärischer Druck und Luftfeuchtigkeit Gehen wir abschließend auf die weiteren meteorologischen Faktoren ein, Sobald es um den atmosphärischen Druck und die Luftfeuchtigkeit geht, ist zu erwarten, dass der Druck bei 1018 hPa liegt und die Luftfeuchtigkeit etwa 49% beträgt. Der Wind wird mit etwa 9.22 m/s wehen, mit Windböen, die bis zu 12.92 m/s erreichen können. Die Wolkenbedeckung wird bei 55% liegen und die Regenwahrscheinlichkeit bei 28%.