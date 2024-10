Schönen guten Tag! Hiermit präsentieren wir Ihnen die Wettervorhersage für den 19. Oktober 2024 in Alcúdia, Mallorca. Der Beginn des Herbstes beschert uns einen angenehm kühlen Tag mit leichtem Regen, der der Landschaft eine besondere Atmosphäre verleiht. Unserer Prognose zufolge erwartet uns eine minimale Temperatur von 16,03°C und eine maximale Temperatur von 21,47°C.

Detailansicht der Temperaturen

Bereiten Sie sich auf einen milden Morgen vor, an dem das Thermometer voraussichtlich 16,07°C anzeigen wird. Die Tageshöchsttemperatur von 20,58°C wird gegen Mittag erwartet. Am Nachmittag sinkt die Temperatur auf angenehme 18,97°C und in der Nacht wird sie bei ungefähr 18,04°C liegen.

Die gefühlten Temperaturen

Auch wenn die gemessenen Temperaturen wichtig sind, sollten wir nicht vergessen, dass das tatsächliche Kälte- oder Wärmeempfinden oft von diesen Werten abweicht. So wird das thermische Gefühl am Morgen bei etwa 15,77°C liegen, während es tagsüber auf 20,08°C klettert. Am Nachmittag erwarten wir eine gefühlte Temperatur von 18,67°C und in der Nacht wird diese bei rund 17,78°C liegen.

Detailinformationen zu Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die atmosphärischen Bedingungen sind ein weiterer entscheidender Faktor für das Wettergeschehen. An diesem Tag rechnen wir mit einem Atmosphärendruck von 1019 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 53%. Im Hinblick auf den Wind prognostizieren wir eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 3,2 m/s in nördlicher Richtung und Böen von 3,37 m/s. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass unsere Vorhersage auch eine Wolkendecke von 62% und eine Regenwahrscheinlichkeit von 71% beinhaltet.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass sich Wetterbedingungen schnell ändern können. Halten Sie also nach Updates Ausschau und passen Sie Ihre Pläne entsprechend an. Ein Regenschirm könnte angesichts der gemäßigten Temperaturen und des leichten Regens an diesem Tag in Alcúdia hilfreich sein. Bleiben Sie sicher und genießen Sie den Herbsttag, egal, wo auf Mallorca Sie sich befinden!