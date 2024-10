In Santanyí auf Mallorca erwartet uns am 20. Oktober 2024 ein moderat bewölkter Himmel. Die Temperaturen bewegen sich zwischen einer minimalen Temperatur von 16.8ºC und einer maximalen Temperatur von 22.94ºC. Der Tag beginnt mit einer erwarteten Temperatur von 16.92ºC am Morgen, die auf 22.26ºC während des Tages ansteigt und am Nachmittag auf 20.41ºC abfällt. Die Nacht bringt dann eine Temperatur von 18.48ºC mit sich.

Ein Blick auf die Temperaturen Die Tageshöchsttemperatur erreichen wir mit 22.94ºC, während die minimale Tagestemperatur auf 16.8ºC fällt. Am Morgen sind es 16.92ºC, die bis zum Tag auf 22.26ºC ansteigen. Der Nachmittag bringt eine erfrischende 20.41ºC, bevor die Temperatur in der Nacht auf 18.48ºC abkühlt. Das Gefühl der Temperatur Das Thermometer zeigt zwar bestimmte Werte an, aber wie fühlt es sich tatsächlich an? Der morgendliche Thermogeühlsindex beträgt 16.34ºC. Tagsüber fühlt es sich dann wie 21.77ºC an und am Nachmittag wie 20.18ºC. Die gefühlte Temperatur in der Nacht beträgt 18.42ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit & Wind Neben den Temperaturen sind für die Wettervorhersage in Santanyí auch der Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit und der Wind wichtige Faktoren. So beträgt der atmosphärische Druck 1023 hPa und die Luftfeuchtigkeit 47%. Der Wind weht mit 4.42m/s in Richtung 251º und Böen können eine Geschwindigkeit von 5.19m/s erreichen. Die Wolkendecke beträgt moderate 36% und die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 0 sehr niedrig.