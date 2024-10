Eine sanfte Brise weht über die friedliche Stadt Santanyí auf der idyllischen Insel Mallorca, während sich die Einheimischen und Besucher auf einen leicht regnerischen Tag einstellen. Nach den jüngsten Wetterdaten werden die Minimal- und Maximaltemperaturen für den 21. Oktober zwischen 18.46ºC und 23.08ºC liegen. Es handelt sich dabei um ideal meteorologische Bedingungen, die das Äquatorialklima von Mallorca widerspiegeln. Vor allem am Tag und am Nachmittag lassen sich angenehme Temperaturen erwarten. Trotz der Regenwahrscheinlichkeit von 63% zeigt sich der Himmel mit einer geringen Wolkendecke von nur 3%.

Temperaturen: Ein Tag mit milden Temperaturen

Am Morgen klettert das Thermometer in Santanyí auf 18.51ºC, bevor es zur Mittagszeit auf 22.82ºC ansteigt. Im Laufe des Nachmittags kühlt es sich auf 20.71ºC ab, um mit einer wohligen Abendtemperatur von 19.23ºC den Tag ausklingen zu lassen. Insgesamt also ein Tag mit milden Temperaturen, der den Bewohnern und Gästen von Santanyí einen herrlichen herbstlichen Tag verspricht.

Gefühlte Temperaturen: Ein sanfter Hauch von Herbst

Die gefühlten Temperaturen in Santanyí bleiben im Verlauf des Tages relativ stabil. Morgens wird es sich bei 18.69ºC wie 18.69ºC anfühlen, während es sich am Tag bei der Höchsttemperatur von 22.85ºC ebenfalls wie 22.85ºC anfühlen wird. Auch am Nachmittag und in der Nacht liegen die gefühlten Temperaturen nahe an den tatsächlichen Werten, mit 20.82ºC und 19.43ºC. Trotz der leichten Regenschauer wird es in Santanyí also angenehm warm bleiben.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein sanftes Wehen mit erfrischender Brise

Der atmosphärische Druck von 1023 hPa und der Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 65% sind für diesen Tag zu erwarten. Der Wind erreicht eine Geschwindigkeit von 6.84m/s und weht aus Richtung 46º, wobei Böen von 9.57m/s erwartet werden. All diese Faktoren tragen zu der besonderen Wohlfühlatmosphäre bei, die in Santanyí an diesem Tag vorherrschen wird. Es ist ein idealer Tag, um die natürlichen Schönheiten von Santanyí zu entdecken, von seinen herrlichen Stränden bis zu den charakteristischen, traditionellen mallorquinischen Steinhäusern.