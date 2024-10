Vorschau auf das Wetter in Santa Ponsa auf der traumhaften Insel Mallorca. Dieser Bericht soll Ihnen dabei helfen, sich auf das vorbereiten, was Mutter Natur für den 21. Oktober 2024 bereithält. Die Wettervorhersage für den kommenden Tag umfasst Aussichten auf Temperatur, gefühlte Temperaturen, atmosphärischen Druck, Luftfeuchtigkeit und Wolkendecke sowie die Windbedingungen. Es scheint, als ob uns ein recht angenehmer Tag bevorsteht mit nur einer geringen Regenwahrscheinlichkeit von 7% und der Bedingung "Ein paar Wolken".

Temperatur

Die Vorhersage für Santa Ponsa sieht minimale Temperaturen von 18.42ºC und maximale Temperaturen von 23.3ºC vor. Die Tageszeit spielt natürlich eine Rolle: Morgens können Sie mit etwa 18.49ºC rechnen, während die Temperaturen am Tag auf 22.95ºC ansteigen. Der Nachmittag sieht etwas kühler aus mit 21.81ºC und in der Nacht sinken die Temperaturen auf 19.36ºC.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen sind oftmals das, was wir tatsächlich bemerken. Diese können je nach Feuchtigkeit und Wind unterschiedlich zu den tatsächlichen Temperaturen sein. Der Morgen bringt uns eine gefühlte Temperatur von 18.38ºC, mit einem Anstieg bis zu 22.95ºC während des Tages. Am Nachmittag liegt das thermische Gefühl bei 21.87ºC und sinkt in der Nacht auf 19.54ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck für Santa Ponsa am 21. Oktober beträgt voraussichtlich 1023 hPa. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 63% wird sich der Tag angenehm anfühlen. Der Wind ist ein weiterer Faktor des Wetters, besonders für diejenigen, die planen, einen Spaziergang an der Küste zu machen. Sie können mit einer Windgeschwindigkeit von 3.96m/s in Richtung 71º und gelegentlichen Böen von bis zu 5.16m/s rechnen. Zum Abschluss beträgt die Wolkendecke lediglich 16%, was bedeutet, dass der Großteil des Tages sonnig sein sollte.

Wir hoffen, dass dieser Wetterbericht Ihnen hilft, Ihren Tag in Santa Ponsa, Mallorca besser zu planen. Vergessen Sie nicht, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und eventuelle Änderungen im Wetter zu berücksichtigen!