Die Wettervorhersage für Alcúdia auf Mallorca verspricht uns am 22. Oktober 2024 einen Tag mit mäßigem Regen. Trotz der Regenprognose von 100% behalten wir die gute Laune bei und begrüßen den Tag mit einem Minimum von 19.02°C und blicken auf einen etwas höheren Wert von 22.19°C am Tag. Während des Tages erwartet uns eine durchschnittliche Wolkendecke von 28%, die diesen Herbsttag auf der Insel charakterisiert.

Genauer Blick auf die Temperaturen

Die lokale Bevölkerung und die Touristen dürfen sich auf angenehme morgendliche Temperaturen von etwa 19.15°C freuen; während der Mittagszeit erwärmt sich die Atmosphäre auf bis zu 22.19°C. Am Nachmittag wird das Quecksilber auf rund 20.34°C sinken und in der Nacht wird es um 20.01°C frisch. Kühle Nächte bedeuten perfekte Bedingungen, um den Tag in einer der vielen gemütlichen Mallorquinischen Bars ausklingen zu lassen.

Wie wir uns fühlen werden...

Der klimatische Komfort in Alcúdia liegt normalerweise bei moderaten Temperaturen, was bedeutet, dass wir morgens ein thermisches Gefühl von etwa 19.37°C haben, während es tagsüber auf bis zu 22.27°C ansteigt. Am Nachmittag kühlt es sich auf etwa 20.47°C ab und in der Nacht fühlt es sich frischer an mit etwa 20.13°C. Obwohl der Regen uns begleiten wird, bleibt das thermische Gefühl angenehm und erlaubt uns, den Tag auf der zauberhaften Insel zu genießen.

Einige zusätzliche meteorologische Fakten

Zum Abschluss noch einige zusätzliche meteorologische Daten: Der atmosphärische Druck wird um 1025 hPa liegen, während die Luftfeuchtigkeit etwa 69% beträgt. Hier auf Mallorca sind wir es gewohnt, mit diesen klimatischen Bedingungen zu leben. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von etwa 5.47 m/s in Richtung Osten (108º), und wir können Böen von bis zu 6.41 m/s erwarten. Auch wenn es regnet, trägt der Wind seinen Teil zur Schönheit des Tages bei.