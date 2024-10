Die malerische Bucht von Cala Rajada auf unserer schönen Insel Mallorca wird am 23. Oktober 2024 mit leichtem Regen bedeckt sein. Mit Temperaturen, die sich zwischen einem angenehm kühlen 18.98ºC und einem milden 20.35ºC bewegen, erwartet uns ein in weiches Grau gehüllter Altweibersommer-Tag. Trotz der nassen Prognose bleibt Cala Rajada ein gemütlicher Ort für eine entspannte Auszeit.

Temperaturverlauf durch den Tag

Trotz des erwarteten Niederschlags zeigt sich der Temperaturverlauf durch den Tag in Cala Rajada durchaus beständig. Mit 19.16ºC am Morgen, einem Tagesmaximum von 20.21ºC und leichten Abkühlungen auf 19.38ºC am Nachmittag und 18.98ºC in der Nacht, werden die Bedingungen zwar etwas kühler als im Hochsommer, aber doch angenehm mild sein.

Gefühlte Temperaturen in Cala Rajada

Nicht nur die tatsächlichen, sondern auch die gefühlten Temperaturen spielen eine entscheidende Rolle für unseren körperlichen Komfort. Am Morgen werden wir uns bei gefühlten 19.3ºC frisch und belebt fühlen, während das Maximum am Tage bei gefühlten 20.35ºC sowohl Bewohner als auch Besucher zu einem gemütlichen Spaziergang am Strand oder Cafés-Besuch einlädt. Abends gleicht das Thermometer einem sanften Abendwind mit gefühlten 19.49ºC und beendet den Tag mit einer ruhigen Nacht bei 19.1ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Ein beachtlicher Atmosphärendruck von 1026 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 79% dominieren das Bild des 23. Oktober in Cala Rajada. Einen besonderen Punkt werden Naturenthusiasten und Windsegler sicherlich mit Interesse zur Kenntnis nehmen: beim Wind erwarten wir eine Geschwindigkeit von 5.55m/s aus Richtung 43º mit Böen, die bis auf 6.34m/s steigen können, womit ein bisschen Abenteuer in unserer Wettervorhersage steht. Und obwohl die Wolkendecke nur bei 24% liegen wird, liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei hohen 97% - ideal für alle, die das sanfte Prasseln von Regentropfen am Mittelmeer schätzen.