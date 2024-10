Wenn Sie die geheimnisvolle Schönheit Palmas unter dem leichten wolkenverhangenen Himmel genießen wollen, ist der heutige 24.Oktober die beste Gelegenheit. Trotz der gemessenen wolkigen Bedingungen, bietet der Herbsttag erfrischende Temperaturen zwischen 16.63ºC und 22.26ºC an, was die perfekte Kombination für territoriale Erkundungen und gemütliche Abende darstellt. Das Thermometer wird sich voraussichtlich auf 16.66ºC in den frühen Morgenstunden einstellen, 22.05ºC um die Mittagszeit, 19.64ºC am Nachmittag und 17.96ºC wenn die Sonne untergeht. Trotz der Wolken schwebt die Regenwahrscheinlichkeit immer noch bei 0%, was bedeutet, dass der Himmel heute trocken bleibt.

Ein näherer Blick auf die Temperaturen Wenn Sie sich auf den Weg nach draußen machen, ist es wichtig darauf zu achten, wie sich das Wetter tatsächlich anfühlen wird. Das "thermische Gefühl" oder wie man es auch oft nennt, die "gefühlte Temperatur", weicht nur leicht von den tatsächlichen Temperaturen ab. Früh morgens erwartet uns ein mildes 16.73ºC, während die Tageshöchsttemperatur bei angenehmen 21.9ºC liegt. Der Nachmittag wird geringfügig kühler bei 19.64ºC und nach Sonnenuntergang erwarten uns ruhige 18ºC. Das Spiel mit gefühlten Temperaturen Gefühlt sind die Temperaturen meistens ein Hauch höher oder niedriger als die tatsächlich gemessenen Werte. Der Begriff "gefühlte Temperatur" bezieht sich auf die Hitze oder Kälte, die Menschen und Tiere bei bestimmten Wetterbedingungen wahrnehmen. Das wissenschaftlich fundierte Konzept berücksichtigt sowohl Windgeschwindigkeit als auch Luftfeuchtigkeit neben der tatsächlichen Temperatur. Heute werden die gefühlten Temperaturen auf Mallorca morgens bei etwa 16,73ºC liegen, tagsüber klettern sie auf etwa 21,9ºC und abends liegen sie bei etwa 18ºC. Die unsichtbaren Faktoren: Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind Die unsichtbaren Mitspieler des Wetters sind nicht zu unterschätzen. Mit einem stabilen atmosphärischen Druck von 1023 hPa und einer Luftfeuchte von 61%, ist es entspanntes Wetter zum Genießen. Der Wind bewegt sich mit gemäßigten 2.74m/s aus Richtung 247º mit gelegentlichen Böen von 2.46m/s. Kein Grund also, den Windjacken hervorzukramen. Wie immer, freuen wir uns, Sie durch den heutigen Tag in Palma zu führen und Sie mit den neuesten Wetterupdates zu versorgen. Vergessen Sie nicht Ihre warme Strickjacke und genießen Sie den Tag!