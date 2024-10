Der 25. Oktober 2024 bringt für Sóller auf Mallorca eine überwiegend bewölkte, aber milde Wetterlage. Während die Mindesttemperatur bei angenehmen 16.06ºC liegen wird, steigt das Thermometer im Tagesverlauf bis auf 22.77ºC. Trotz der Wolkendecke, die 66% des Himmels bedecken wird, bleibt es trocken - die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0.

Erwartete Temperaturen im Verlauf des Tages

Im Tagesverlauf variieren die Temperaturen von morgens frischen 16.21ºC bis zu warmen 22.4ºC tagsüber. Am Nachmittag kühlt es sich auf 19.28ºC ab, während die Temperatur nachts bei 17.8ºC bleibt.

Das thermische Gefühl in Sóller

Interessant sind auch die gefühlten Temperaturen, die sich von den tatsächlichen Temperaturen geringfügig unterscheiden werden. Morgens ist das thermische Gefühl 16.18ºC, tagsüber 22.18ºC und am Nachmittag 19.35ºC. In der Nacht fühlen sich die Temperaturen mit 18.04ºC etwas wärmer an als die tatsächlichen Werte.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Es ist ebenfalls relevant, den atmosphärischen Druck, den Luftfeuchtigkeitsprozentsatz und die Windbedingungen zu berücksichtigen. Der atmosphärische Druck beträgt 1018 hPa und es erwartet uns eine relative Luftfeuchtigkeit von 57%. Ebenfalls wichtig ist, dass es einen leichten Wind mit einer Geschwindigkeit von 2.21 m/s aus Richtung 156º geben wird, mit gelegentlichen Böen von bis zu 2.38 m/s. Auch wenn von außen betrachtet ein überwiegend bewölkter Himmel dominieren wird, verspricht der 25. Oktober in Sóller ein angenehmer Tag mit milden Temperaturen zu werden - perfekt für alle, die herbstliche Spaziergänge genießen oder ihre täglichen Aufgaben erledigen möchten. Bleiben Sie sicher und genießen Sie den Tag.