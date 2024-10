Ein eher grauer Tag scheint über dem malerischen Palma zu liegen. Die daraus resultierende Wolkendecke über der Stadt beträgt 82%. Erwarten Sie leichten Regen, der den ganzen Tag über gleichmäßig verteilt ist, mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 100%. Doch lassen Sie sich davon nicht abschrecken, denn die Temperaturen bleiben dennoch auf einem angenehm milden Niveau.

Temperaturen: Milder Herbsttag

Die Temperaturen in Palma bleiben im Großen und Ganzen konstant. Die erwartete minimale Temperatur beträgt 16.59°C, während sie maximal auf 20.62°C ansteigen wird. In den Morgenstunden können wir erwarten, dass das Thermometer bereits bei 18.02°C steht. Während des Tages erreicht das Quecksilber 19.73°C und fällt am Nachmittag auf 17.69°C. In der Nacht wird die Temperatur auf 16.59°C fallen.

Gefühlte Temperaturen: Bequem trotz Regen

Auch wenn der Regen auf den Straßenprallen wird, bleibt das thermische Gefühl relativ angenehm. Am Morgen wird es sich anfühlen, als hätte es 18.28°C, während das Tagesgefühl 19.59°C sein wird. Der Nachmittag wird ein wenig kühler empfunden, mit 17.58°C, und die Nacht wird sich wie mild-sommerliche 16.11°C anfühlen.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein wenig windig

Der atmosphärische Druck wird sich auf einem stabilen Niveau von 1014 hPa halten. Trotz des Regens behält die Luftfeuchtigkeit einen akzeptablen Anteil von 70%. Der Wind spielt ebenfalls eine Rolle in unserer Vorhersage für den Tag. Er wird mit einer Geschwindigkeit von 6.45 m/s aus Richtung 224º wehen. Seien Sie dennoch auf gelegentliche Böen von bis zu 9.38 m/s vorbereitet.

Wir empfehlen, einen Regenschirm dabei zu haben und wasserabweisende Kleidung zu tragen, damit Sie sich auf Ihrer Reise nach Palma, Mallorca, nicht zu sehr vom Wetter beeinflussen lassen. Bleiben Sie sicher und genießen Sie den Tag so gut es geht!