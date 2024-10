Wer seine Lektion am 26. Oktober 2024 auf Mallorca genießen möchte, kann sich auf leichtes regnerisches Wetter und recht angenehme Temperaturen einstellen. Unsere Wettervorhersage für Cala Millor beruht auf aktuellen Messungen und Prognosen.

Das Temperaturprofil

Betrachten wir einmal die Temperaturverläufe in Cala Millor. Der Tag beginnt mit einer berauschenden 19,34°C. Ihre Jacken sollten Sie aber nicht zu weit weglegen, denn das Thermometer klettert weiter bis zu einem Hochpunkt von 21,82°C. Am Nachmittag sinkt das Thermometer dann auf 19,19°C ab, bevor wir in die Nacht mit einer weichen 16,84°C absinken.

Gefühlte Temperaturen

Jetzt, wo wir die nackten Zahlen hinter uns haben, werfen wir doch einen Blick auf das tatsächliche Wärmeempfinden. Immerhin geht nichts über das subjektive Wohlbefinden, oder? Ziehen Sie sich an diesem Morgen warm an - das Thermometer könnte schon 19,58°C anzeigen, aber Sie könnten sich fühlen, als ob es etwas kühler ist. Das Gleiche gilt für den Rest des Tages - obwohl das Thermometer 21,31°C am Tag und 19,1°C am Nachmittag anzeigt, könnte sich das durch den Wind und die Luftfeuchtigkeit etwas anders anfühlen. Und in der Nacht? Auf jeden Fall eine zusätzliche Decke bereitlegen, denn obwohl die Quecksilbersäule bei 16,33°C stehen bleibt, könnte es sich ein klein wenig kälter anfühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Kommen wir zum Schluss noch zu den etwas technischeren Aspekten des Wetterberichts für Cala Millor. Die Barometer zeigen einen atmosphärischen Druck von 1014 hPa an - soweit alles im grünen Bereich. Die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 62%. Und wollen Sie wissen, wie stark der Wind wehen wird? Bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 7,26m/s könnte es ein frischer Böen bis zu 9,45m/s geben. All dies lässt auf einen etwas regnerischen, aber dennoch insgesamt milden Tag schließen. Trotz der Regenwahrscheinlichkeit von 100% sollten Sie sich auf keinen Fall die Chance entgehen lassen, die Schönheit von Cala Millor zu genießen. Mit der Wolkendecke von 62% bieten sich tolle Gelegenheiten für fotografische Momente, die die Stimmung dieses Tages wirklich einfangen.