Der Himmel über Mallorca hat sich in den letzten Stunden dramatisch verdunkelt: Dicke Wolken dominieren, Blitze und Donner erfüllen die Luft, und vielerorts bebt das Glas in den Fensterrahmen, während das Licht flackert, denn schwere Unwetter sind am Morgen über der Insel niedergegangen. Dabei drehte auch der Wind kräftig auf. Anwohnern von Can Picafort gelang es, eine eindrucksvolle Windhose über dem Meer mit der Kamera einzufangen.

Mit Temperaturen zwischen 17 und 23 Grad ist es auch kühl geworden auf der Insel. Ursprünglich hatte der staatliche Wetterdienst Aemet lediglich die Warnstufe Gelb verhängt, musste diese jedoch am Morgen für den Süden und Südwesten auf Orange erhöhen, da die Schlechtwetterlage an Intensität gewann. Bis zum Mittag kann es inselweit weitere Gewitter mit teils kräftigen Niederschlägen geben. Der Samstag war bereits mit dicken Regenwolken gestartet, die am Vormittag im Südwesten der Insel so ergiebige Regenfälle mit sich brachten, dass sich Wasser auf den Straßen staute und den Verkehr in Teilen lahmlegte. Ein leichter bis mäßiger Wind aus Süd und Südwest verstärkte das raue Klima. In Palma wurden bis Mittag weitere Gewitter erwartet, und auch wenn die Wolken am späten Nachmittag für ein wenig Sonne Platz machen sollten, bleibt es den Rest des Tages regnerisch. Für den Sonntag erwartet Mallorca weitere Schauer und Gewitter, besonders in Palma. Mit Temperaturen zwischen 14 und 21 Grad und einer inselweiten Gelb-Warnung für Unwetter bleibt das wechselhafte Wetter präsent. Rayos, truenos, tormenta e inundaciones en Mallorca a estas horas. El cielo ruge pic.twitter.com/0mYrVJ3ZEJ — ⚽⚽ Dr. Nicolau (@DoctorNicolau) October 26, 2024 Auch der Start der neuen Woche wird laut Wetterdienst von Regen und vereinzelten Stürmen geprägt sein, bevor sich gegen Ende der Woche langsam wieder sonnigere Abschnitte durchsetzen. Ein Regenschirm ist in diesen Tagen auf der Insel ein verlässlicher Begleiter.