Alcúdia, eine Gemeinde auf der wunderschönen Insel Mallorca, erwartet am 27. Oktober 2024 einen überwiegend bewölkten Himmel. Trotz der Wolken bleibt das Wetter angenehm mild. Vom frühen Morgen bis in die Nacht hinein können die Bewohner und Besucher von Alcúdia mit Temperaturen zwischen 16.03ºC und 20.93ºC rechnen. Der Wind weht mäßig mit Böen von bis zu 7.21m/s aus 150º Richtung. Die Wolkendecke beträgt 79%, aber die Regenwahrscheinlichkeit ist null, was einen trockenen Tag verspricht.

Temperaturen im Detail: Vom Morgen bis zur Nacht

Der Tag in Alcúdia beginnt am Morgen mit erfrischenden 16.03ºC, steigt tagsüber auf bis zu 20.71ºC an und kühlt nachmittags auf 18.81ºC ab. Die Nacht hält sich angenehm mit einem leichtes Anstieg auf 18.92ºC.

Gefühlte Temperaturen: Wie Sie das Wetter wirklich erleben

Das thermische Empfinden, wie wir das Wetter tatsächlich wahrnehmen, kann oft von der tatsächlichen Temperatur abweichen. Am frühen Morgen werden die Alcúdianer ein thermisches Gefühl von 15.36ºC verspüren, gefolgt von 20.14ºC am Tag, 18.34ºC am Nachmittag und schließlich 18.85ºC in der Nacht.

Atmosphärische Bedingungen: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Am 27. Oktober haben wir einen atmosphärischen Druck von 1018 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50% zu erwarten. Beide Werte tragen zu dem allgemein angenehmen Klima in Alcúdia bei. Und kommen wir zum Wind: Mit einer Geschwindigkeit von 5.56m/s und Böen von 7.21m/s, die aus einer Richtung von 150º wehen, können wir einen Tag mit einer angenehmen Brise erleben.