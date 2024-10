Alcúdia, eine der charmantesten Ecken Mallorcas, erwartet für den 28. Oktober 2024 leichten Regen. Die Wettervorhersagen prognostizieren einen bewölkten Himmel mit einer Wolkendecke von 97%, aber die Temperaturen bleiben trotz allem mild. Die maximale Temperatur wird etwa 22.33 ºC erreichen.

Die Tagestemperaturen

Richten Sie Ihren Tag bitte entsprechend aus. Der Morgen startet mit angenehmen 18.83 ºC, steigert sich auf ordentliche 21.46 ºC während des Tages und pendelt sich bei 20.69 ºC am Nachmittag ein. In der Nacht sinkt das Thermometer leicht ab und zeigt erwartete 19.74 ºC.

Gefühlte Temperaturen

Gute Neuigkeiten für alle, die ihre körperlichen Empfindungen sehr schätzen und die Unsicherheit bzgl. Kleiderauswahl vor dem Spiegel vermeiden wollen. Unsere Prognosen gehen von einem thermischen Gefühl von 18.91 ºC am Morgen aus, das sich auf 21.72 ºC zu Mittag erhöht, 21.11 ºC am Nachmittag bevor es in der Nacht auf 20.15 ºC sinkt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Passen wir auf die Besonderheiten auf. Bei einem atmosphärischen Druck von 1021 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 79% erwarten wir einen eher feuchten Tag. Der Wind wird gemäß Prognose mit 7.04 m/s wehen und in Richtung 40º zeigen. Böen können bis zu 7.77 m/s erreichen. Seien Sie also auf mögliche Windböen vorbereitet.

Zusammenfassend will das Wetter in Alcúdia am 28. Oktober 2024 Ihnen mit heiterer Konstanz entgegenkommen: angenehme Temperaturen, obwohl es etwas regnen wird. Der regenfeste Mantel und die Lieblingsschuhe sind also gefragt!