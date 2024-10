Die charmante Stadt Sóller auf Mallorca bereitet sich auf einen gemäßigten Tag mit viel Wolkenbedeckung vor. Die Tagestemperatur wird am 29. Oktober 2024 insgesamt angenehm sein, wenn auch etwas bewölkt. Dies bietet eine willkommene Pause von den sonst so sonnenverwöhnten Tagen auf der Insel und wird Bewohnern und Besuchern eine willkommene Abwechslung bieten. Lassen Sie uns genauer auf die Wetterdetails eingehen.

Temperaturlagen den ganzen Tag über

Die minimalste Temperatur für den Tag wird bei angenehmen 18,41ºC liegen, während die maximale Temperatur angenehme 21,61ºC erreichen wird. Am Morgen können wir etwa 18,73ºC erwarten, wobei die Temperatur am Tag auf etwa 20,97ºC ansteigt. Gegen Nachmittag wird die Temperatur wieder auf 19,65ºC fallen und in der Nacht auf gemütliche 20,1ºC abkühlen.

Das Gefühl der Temperaturen im Tagesverlauf

Obwohl unsere Thermometer zuverlässige Ziffern liefern, ist oft das "gefühlte" Temperatur, das unseren Tag bestimmt. Am Morgen wird das gefühlte Temperatur bei etwa 19,14ºC liegen, tagsüber werden wir uns bei etwa 21,42ºC wohl fühlen. Am Nachmittag wird es sich auf etwa 20,05ºC abkühlen und in der Nacht auf etwa 20,49ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die atmosphärischen Bedingungen des Tages präsentieren sich wie folgt: Ein Atmosphärendruck von 1019 hPa und eine Luftfeuchtigkeitsquote, die bei etwa 88% liegen wird. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 5,88m/s aus Richtung 98º wehen, wobei Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 12,25m/s erwartet werden. Trotz der 99% Wolkendecke ist die Regenwahrscheinlichkeit relativ niedrig bei nur 15%.

Ob Sie also planen, einen Tag inmitten der Olivenhaine zu verbringen oder einfach die malerischen Straßen von Sóller zu durchstreifen, seien Sie auf einen gemäßigten, etwas bewölkten Tag vorbereitet.