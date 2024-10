Die Bewohner und Besucher von Santa Ponsa können sich am 30. Oktober auf ein typisches Herbstwetter auf der wunderschönen Insel Mallorca einstellen. Mit Temperaturen, die zwischen 20,09ºC und 24,36ºC schwanken, und einer voraussichtlichen Regenwahrscheinlichkeit von 38% deutet alles auf einen Tag mit leichtem Regen hin. Ideales Wetter, um die Natur in ihren Herbstfarben zu entdecken oder sich in den zahlreichen Cafés und Restaurants der Stadt zu entspannen.

Temperaturen durch den Tag

Der Tag beginnt mit einer erfrischenden Mindesttemperatur von 20,09ºC am Morgen, steigt dann auf angenehme 24,36ºC zur Mittagszeit an und sinkt am Nachmittag auf 21,74ºC. In der Nacht können wir 20,24ºC erwarten. Damit sind die Temperaturen perfekt für Aktivitäten im Freien, sei es ein Spaziergang am Strand oder ein Besuch der lokalen Sehenswürdigkeiten.

Wie wird sich das Wetter anfühlen?

Trotz des leichten Regens bieten die gefühlten Temperaturen ein angenehmes Herbstklima. Morgens werden 21ºC erwartet, über den Tag steigt das gefühlte Thermometer auf 24,6ºC, am Nachmittag auf 21,98ºC und in der Nacht sinkt es auf 20,41ºC. Diese Temperaturen eignen sich hervorragend für ein gemütliches Beisammensitzen in einem Außencafé oder für eine entspannte Shoppingtour durch die Stadt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Mit einem Atmosphärendruck von 1016 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsrate von 67% ist die Luftqualität insgesamt gut. Der Wind weht, gemäß der Prognose, mit durchschnittlicher Geschwindigkeit von 9,96m/s in Richtung 81º und kann in Böen bis zu 16,56m/s erreichen. Mit einer Bewölkungsrate von 73% sollten wir uns also auf einen eher bedeckten Tag einstellen.

Zusammengefasst lässt das Wetter in Santa Ponsa am 30. Oktober nicht auf den typischen sonnenverwöhnten Tag auf Mallorca schließen. Aber die charmante Inselstadtweiß durchaus auch mit ihren herbstlichen Reizen zu begeistern. So ist das Wetter keineswegs ein Grund, die Freuden dieser mallorquinischen Perle zu vernachlässigen.