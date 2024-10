Abonnenten unserer Wettervorhersage und Bewohner von Sóller, wir müssen Sie leider informieren, dass der 31. Oktober 2024 nicht zum Sonnenbaden einlädt. Stattdessen können Sie mit leichtem Regen rechnen, dessen Sanftmut zwar den Erdboden nicht gewaltsam zermalmt, jedoch den Himmel für eine Weile von seiner typischen blauen Pracht beraubt.

Temperatur: Mild trotz Regen

Obwohl Regen für manche ein Grund ist, die Innenräume zu bevorzugen, können wir versichern, dass uns ein vergleichsweise milder Tag bevorsteht. Die minimale Temperatur sinkt auf 17,94 ºC und die maximale Temperatur kann sogar 23,8 ºC erreichen. Während der Morgenstunden können Sie eine angenehme 18,5 ºC erwarten, während der Tag mit 23,12 ºC mild und angenehm wird. Am Nachmittag kühlt es sich auf 19,6 ºC ab und die Nachttemperaturen sinken nicht unter 18,33 ºC.

Gefühlte Temperaturen: Nahezu ideales Herbstwetter

Die gefühlten Temperaturen fallen morgens auf 18,68 ºC, während sie im Tagesverlauf auf 23,29 ºC sichtbar steigen. Der Nachmittag wird dann etwas abkühlen und sich auf etwa 19,84 ºC einstellen und die Nachttemperaturen fallen auf 18,44 ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit & Wind

Die Wetterbedingungen sind von einem atmosphärischen Druck von 1020 hPa und einer relativ hohen Luftfeuchtigkeit von 69% geprägt. Ein mäßiger Wind weht mit 4,17 m/s in Richtung 130º, wobei gelegentlich Böen von bis zu 6,51 m/s auftreten können. Schließlich bedecken Wolken 90% des Himmels, was unserem Tag ein eher monochromatisches Aussehen verleiht, und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 84%.

Obwohl wir an solchen Tagen den typischen Glanz und die Wärme der mallorquinischen Sonne vermissen, bieten sie uns doch die Möglichkeit, die Insel aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und uns an der besonderen Schönheit von Sóller an einem Regentag zu erfreuen. Vergessen Sie Ihren Regenschirm nicht und genießen Sie Ihren Tag!