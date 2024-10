Ziehen Sie Ihre Regenjacken an, liebe Bewohner und Gäste von Alcúdia. Die Halloween-Stimmung könnte mit mäßigem Regen zusätzlich unterstrichen werden. Wie unser Team der erfahrenen Meteorologen berichtet, ist die Regenwahrscheinlichkeit für den 31. Oktober enorm hoch, sie liegt bei 96 %. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Wolkendecke rund 80 % beträgt. Ruhen Sie dennoch nicht, der Herbst auf den Balearen ist bekannt für seine Besonderheiten.

Temperaturen

Obwohl es ein regnerischer Tag sein wird, bleiben die Temperaturen mild und angenehm. Die minimale Temperatur wird voraussichtlich 19.71ºC betragen, wohingegen wir im Laufe des Tags einen Anstieg auf bis zu 23.16ºC erwarten. Früh am Morgen können wir mit 21.09ºC rechnen, während die Tagestemperatur auf 22.62ºC steigt. Am Nachmittag wird eine leichte Abkühlung auf 20.39ºC erwartet und die Nachttemperaturen werden sich um 19.86ºC bewegen.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen werden sich leicht von den tatsächlichen Temperaturen unterscheiden. Am Morgen können Sie mit einem thermischen Gefühl von 21.4ºC rechnen, während die Tagestemperatur auf 22.9ºC ansteigen wird. Am Nachmittag werden Sie wahrscheinlich eine Abkühlung auf 20.65ºC spüren und in der Nacht wird das Gefühl bei etwa 20.12ºC liegen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Unsere Wetterstation berichtet von einem erwarteten Atmosphärendruck von 1020 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 75 %. Der Wind wird voraussichtlich aus 79º Richtung kommen, mit einer beträchtlichen Geschwindigkeit von 8.04m/s und Böen, die bis zu 12.63m/s erreichen können.

Wir hoffen, dass diese ausführliche Wettervorhersage Ihnen hilft, Ihren Tag in Alcúdia bestmöglich zu planen. Trotz des ungemütlichen Wetters laden die herbstlichen Mallorca-Temperaturen immer noch zu einem Spaziergang ein. Vergessen Sie nur nicht den Regenschirm!