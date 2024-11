Freunde guter Gewitter und kuscheliger Regenstunden packen heute ihre Regenschirme aus, während Sonnenliebhaber diese Nachricht mit gemischten Gefühlen aufnehmen werden: Der heutige Tag in unserem malerischen Cala Rajada auf Mallorca wird mit mäßigem Regen verzeichnet. Aber keine Sorge - trotz der erfrischenden Nassphase erfreut sich das Thermometer an angenehm milden Spätherbsttemperaturen. Hier sind die Details.

Temperatur-Vorhersage: Warme Noten durch das Regentropfenspiel

Beginnen wir mit den Zahlen der Temperaturstatistik. Wir erwarten ein Minimum von 19.59ºC und ein Maximum von 21.36ºC. Bereiten Sie sich also auf einen Morgen mit ca. 19.59ºC vor, während die Temperaturen am Tag auf rund 21.36ºC steigen. Für den Nachmittag erwarten wir 20.04ºC und in der Nacht bleiben wir mit den gleichen 20.04ºC recht konstant.

Gefühlte Temperaturen: Die Perspektive des Körpers

Doch wie bekannt, sind gefühlte Temperaturen oftmals die Überzeugenderen. Und die Prognosen für das thermische Empfinden lauten wie folgt: Morgens werden 19.93ºC erwartet, tagsüber erleben wir eine leichte Steigerung auf 21.67ºC. Am Nachmittag pendelt sich das Gefühl bei 20.4ºC ein und auch in der Nacht bleiben wir mit gelassenen 20.48ºC in dieser Reichweite.

Mutter Natur und ihre Werte: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Ein Blick auf die allgemeine Wetterlage: Der erwartete atmosphärische Druck für heute beträgt satte 1019 hPa. Die Luftfeuchtigkeitsrate klettert auf 81%, was natürlich auch den regnerischen Bedingungen geschuldet ist. Unser Wind bläst heute mit einer Geschwindigkeit von 8.45m/s aus Richtung 78º und bringt uns Böen von bis zu 11.38m/s mit. Lies den Himmel nicht aus den Augen - die Wolkendecke liegt bei 15%, während die Regenwahrscheinlichkeit sich auf 100% festlegt.

Somit kann man den heutigen Tag in Cala Rajada als eine charmante Mischung aus warmen Spätherbsttemperaturen und belebenden Regenschauern beschreiben. Denken Sie daran, sich entsprechend zu kleiden und einen Regenschutz einzupacken!