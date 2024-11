Heute wird es in Port d'Andratx, dem malerischen Hafen auf der Insel Mallorca, mäßig bewölkt sein. Die Temperaturen werden in einem angenehmem Bereich bleiben, von milder Kühle in der Früh bis zu gedämpfter Wärme während des höchsten Sonnenstandes. Der Wind wird leicht sein, aber mit Spitzen, die klar auf den Herbst hinweisen. Trotz der Wolkendecke sind die Regenrisiken minimal, was der Tag als ein idealer für Outdoor-Unternehmungen betrachtet werden könnte.

Temperaturen des Tages Wir erwarten, dass die Temperaturen heute angemessen mild sein werden. Morgens werden erwartungsgemäß 20.12ºC erreicht, die Tageshöchsttemperatur wird bei 22.16ºC am Mittag liegen. Damit bewegen sich die Temperaturen in einem äußerst angenehmen Bereich. Nachmittags und abends können Sie mit etwas kühleren Temperaturen von 21.53ºC bzw. 20.41ºC rechnen. Das thermische Gefühl Trotz der Temperaturen kann sich das Wetter immer etwas anders anfühlen. Morgens werden Sie wahrscheinlich ein Gefühl von 20.22ºC empfinden, während die Temperatur im Laufe des Tages auf ein gefühltes Hoch von 22.39ºC steigt. Dieser Wert soll am Nachmittag etwas sinken auf 21.67ºC, bevor es in der Nacht bis auf 20.6ºC abkühlt. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der Luftdruck wird heute bei 1021 hPa liegen. Wer empfindlich auf Änderungen reagiert, sollte das im Hinterkopf behalten. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 75%, also stellen Sie sicher, dass Sie sich ausreichend mit Feuchtigkeit versorgen. In Bezug auf den Wind erwarten wir heute eine Geschwindigkeit von 4.58m/s aus Richtung 68º, mit Böen von bis zu 5.57m/s. Dadurch könnte das Gefühl von Kühle vertieft werden. Andererseits trägt dies dazu bei, dass sich der Tag frisch und belebend anfühlt. Obwohl die Wolkendecke 37% beträgt, ist die Wahrscheinlichkeit von Regen recht gering, mit nur 10%. Genießen Sie also die Pracht von Port d'Andratx an diesem schönen Novembertag. Bleiben Sie informiert und verpassen Sie keine Updates bei uns.