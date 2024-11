Das Wetter in Santanyí, Mallorca, zeigt heute sowohl seine gemäßigte als auch seine überraschende Seite. Die Hauptprognose für den 5. November 2024 sagt leichten Regen, gemischte Temperaturen und eine allgemein angenehme Wetterlage voraus.

Die Temperaturschwankungen des Tages

Wer auf der Insel verweilt, kann eine relativ milde Temperaturspanne erwarten. Der Morgen begrüßt uns mit einer erwarteten Temperatur von 18.84ºC. Diese steigt im Laufe des Tages auf bis zu 22.64ºC an und sinkt nachmittags auf 20.6ºC. In der Nacht können wir mit einer Temperatur von 19.38ºC rechnen.

Gefühlte Temperaturen für den Tag

Trotz der relativen Konstanz der Thermometerwerte, variieren die gefühlten Temperaturen in Santanyí leicht. Morgens werden wir uns fühlen, als ob es 19.13ºC wären. Tagsüber klettert dieses Gefühl auf 22.74ºC, nachmittags auf 20.75ºC und nachts hält es bei 19.59ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Abgerundet wird das Gesamtbild durch einen atmosphärischen Druck von 1022 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 68%. Für die, die frische Meeresbrisen suchen, wird der Wind mit 2.74m/s und in einer Richtung von 116º erwartet. Böen können sogar bis zu 3.56m/s erreichen. Trotz des himmlischen Graus von 46% Wolkendecke, bleibt die Regenwahrscheinlichkeit mit 20% in einem mäßigen Bereich.

Alles in allem, scheint der Tag in Santanyí weder zu heiß noch zu kalt zu sein, mit genug Variation, um für jeden etwas zu bieten. Bleiben Sie also dran für weitere Updates und vergessen Sie nicht, Ihre Regenschirme bereit zu halten!