Mit einem Blick auf das Thermometer und dem rustikalen Geruch von Feuchtigkeit in der Luft, bezeugt Palma, die pulsierende Hauptstadt Mallorcas, an diesem 6. November 2024 einen typischen herbstlichen Wetterschwenk. Leichter Regen ist angesagt und ein erfrischender Temperaturbereich zwischen 17.02ºC und 23.07ºC erwartet die Einwohner und Besucher. Trotz des Regens, bleibt die Magie der Insel bestehen und zeigt sich in den leuchtenden Farben des Herbstes.

Tagesschwankungen der Temperatur Wenn man sich auf den Tag vorbereitet, sollte man die folgenden vorhergesagten Temperaturschwankungen beachten. Die Temperatur am Morgen wird bei 17.1ºC liegen und mit Tagesverlauf auf 22.68ºC ansteigen. Gegen Nachmittag erwartet uns eine moderate Temperatur von 19.31ºC und in der Nacht wird sie sich bei etwa 17.09 ºC stabilisieren. Das Gefühl der Temperaturen im Tagesverlauf Das Thermometer gibt natürlich nur eine Seite des Geschichtenbuchs des Wetters wieder. Die gefühlten Temperaturen könnten geringfügig variieren. Diese werden den gesamten Tag über in ähnlichen Bereichen liegen, mit 17.14 ºC am Morgen, einem maximalen thermischen Gefühl von 22.62 ºC am Tag, 19.44 ºC am Nachmittag und schließlich einem Abendgefühl von kühlen 17.23 ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse Zur Ergänzung der Temperaturperspektive spielt auch der atmosphärische Druck eine Rolle, der bei 1024 hPa liegen wird. Ein angemessen feuchter Tag erwartet uns mit einer Luftfeuchtigkeit von 62 Prozent. Komplettiert wird die Wetterprognose mit einem leichten Wind, der mit 2.82 m/s weht und Böen von bis zu 3.73 m/s erreichen kann. Seine Richtung wird mit 54 Grad angegeben. Trotz der leichten Böen wird die Wolkendecke etwa 45% betragen, was auf einen teilweise bewölkten Tag hinweist. Mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 100 Prozent ist es also ratsam, für den Tag einen Regenschirm zur Hand zu halten. Trotz der vorhersagten Niederschläge verliert Palma nichts von seinem Charme, im Gegenteil, es erstrahlt in einem anderen Licht und bietet immer noch die warme Gastfreundschaft, für die es bekannt ist.