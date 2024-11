Welch eine Wetteränderung für die Bewohner von Cala Rajada! Nach einigen sonnigen Tagen müssen wir uns auf leichten Regen einstellen - aber keine Sorge, die Temperaturen bleiben angenehm mild. Mit einer maximalen Temperatur von 20,39ºC und einer minimalen Temperatur von 19,17ºC werden Ihre Herbstjacken wahrscheinlich noch im Schrank bleiben. Morgens, tagsüber, am Nachmittag und in der Nacht variiert das thermische Gefühl, um sich an die natürlich variierenden Bedingungen anzupassen. Zudem wird eine Wolkendecke von 31% und eine Regenwahrscheinlichkeit von 100% vorhergesagt. Halten Sie also Ihre Regenschirme bereit, denn es sieht nach einem regnerischen Tag in Cala Rajada aus!

Die Temperatur in Details

Morgens erwarten wir eine Temperatur von 19,22ºC, welche sich im Laufe des Tages leicht bis auf 20,26ºC erhöht. Am Nachmittag sinkt das Thermometer dann ein wenig auf 19,63ºC und in der Nacht haben wir dann 19,32ºC. Besonders in den Morgen- und Abendstunden wird es also etwas kühler sein, während der Tag relativ mild bleibt.

Gefühlte Temperaturen

Das thermische Gefühl, eine Einschätzung, die berücksichtigt, wie unsere Haut die Umgebungstemperatur wahrnimmt, gibt uns ein etwas wärmeres Bild. Morgens fühlen sich die 19,22°C eher wie 19,47°C an, während wir tagsüber eine gefühlte Temperatur von 20,46°C erleben werden. Am Nachmittag bleibt es mit 19,82°C weiterhin mild und in der Nacht fühlt es sich bei 19,32°C wie 19,47°C an. Trotz des Regens ist es also ein angenehm warmer Herbsttag.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was den Luftdruck betrifft, können wir einen Wert von 1024 hPa erwarten und eine Luftfeuchtigkeit von 81%. Daher empfehlen wir, einen Regenschirm bei sich zu führen, um gegen den erwarteten Regen gewappnet zu sein. Apropos Regen, der Wind wird auf seiner Spitze eine Geschwindigkeit von 4,18m/s mit Böen von 5,02m/s erreichen und weht in Richtung 100º. So sollte man beim Spaziergang mit dem Regenschirm aufpassen, dass dieser nicht wegfliegt!

Letztendlich zählt das Wohlbehagen und dass wir uns den Wettergewohnheiten entsprechend kleiden und vorbereiten. Schauen Sie immer auf die aktuellen Prognosen und bleiben Sie trocken!