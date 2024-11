Guten Morgen, liebe Leser! Es ist unser Ziel, Ihnen die qualitativ hochwertigste Wettervorhersage anzubieten. Für Palma, das wunderschöne Juwel auf Mallorca, erwarten wir heute, am 8. November 2024, vornehmlich bewölktes Wetter. Doch lassen Sie sich nicht von der Wolkenpräsenz täuschen - die Temperaturen sind weiterhin angenehm und einladend.

Eine Betrachtung der Temperaturen

Wir rechnen heute mit einer Mindesttemperatur von 16.09°C am Morgen, ansteigend auf ein tägliches Maximum von 21.13°C. Speziell am Nachmittag sollten wir eine leicht abgekühlte Temperatur von rund 18.37°C erwarten, was einen angenehmen Gleichgewichtspunkt darstellt. Für den späteren Abend prognostizieren wir eine abschließende Nachttemperatur von 16.63°C.

Das gefühlte Wetter

Nichtsdestotrotz ist das tatsächliche Temperaturgefühl von besonderer Bedeutung. Hier erwarten wir am Morgen ein gefühltes Temperaturniveau von rund 16.05°C, was sich am Tage auf 20.68°C erhöht. Am Nachmittag ist mit einem leichten Rückgang auf 18.38°C zu rechnen, während in der Nacht eine gefühlte Temperatur von 16.67°C erwartet wird.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse

Begleiten Sie uns nun bei einem Blick auf weitere interessante meteorologische Faktoren. Der Atmosphärendruck wird bei 1022 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit wird bei etwa 65% liegen, was in einer angenehm feuchten Umgebung resultiert. Unser Wind bläst mit einer Geschwindigkeit von 2.54 m/s in Richtung 77° und kann in Böen bis zu 2.91 m/s erreichen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir trotz einer Wolkendecke von 70% und keiner nennenswerten Regenwahrscheinlichkeit einen angenehm milden Tag in Palma erwarten. Also packen Sie Ihre Sonnenbrille und Ihre Jacke ein und bereiten Sie sich auf einen schönen Tag in unserer schönen Stadt vor.