In der malerischen Stadt Palma auf Mallorca, erwartet uns am 9. November 2024 ein Tag mit leichtem Regen. Unsere Prognosen prognostizieren eine minimale Temperatur von 15,69ºC und eine maximale Temperatur von 21,36ºC. Trotz der Regenschauer bleibt das Thermometer angenehm, ideal für einen gemütlichen Spaziergang mit Regenschirm im Gepäck.

Detailreiche Temperatureinsicht

Der Morgen begrüßt uns mit einer Temperatur von 15,72ºC, ein sanfter Einstieg in den Tag. Im Laufe des Tages erwärmt sich die Atmosphäre auf eine angenehme 20,53ºC und fällt am Nachmittag auf 17,82ºC wieder ab. Die Nacht kühlt dann auf 16,41ºC ab, ein perfekter Hintergrund für einen gemütlichen Abend unter der mit 81% Wolkendecke bedeckten Himmel der Insel.

Gefühlte Temperaturen durch den Tag

Fühlen ist immer subjektiv, auch wenn es um Temperaturen geht. Die gefühlte Temperatur kann von der tatsächlich gemessenen Temperatur abweichen. Das thermometerische Gefühl wird morgens 15,67ºC, tagsüber 20,34ºC, nachmittags 17,77ºC und nachts 16,35ºC betragen, wobei leichte Fluktuationen zu erwarten sind.

Atmosphärischer Druck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 65%, kombiniert mit einem atmosphärischen Druck von beachtlichen 1022 hPa. Der Wind wirkt mit einer Geschwindigkeit von 2.49m/s aus der Richtung 21º und wird gelegentlich in Böen von 3.23m/s aufwehen. An diesem Tag beträgt die Regenwahrscheinlichkeit 36%, also stellen Sie sicher, dass Sie einen Regenschirm dabei haben!

Trotz der Regenvorhersage bleiben wir optimistisch. Wie das Sprichwort sagt: "Nach dem Regen kommt die Sonne". Bleiben Sie dran für weitere Wetterupdates für Palma und den Rest der wunderschönen Insel Mallorca.