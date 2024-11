Wir stehen vor einem feucht-gemäßigten Tag in Sóller am 10. November 2024. Der Himmel ist zu 44% bedeckt und bringt eine hohe Regenwahrscheinlichkeit von 94% mit sich. Seien Sie also bereit, Ihre Regenschirme zu entfalten und unter einer leichten Nieseldecke Spaziergänge zu machen. Trotz der Bewölkung bleibt ein Hauch von Herbstlicht durch die Wolken bestehen und beleuchtet die charmante Kleinstadt.

Temperaturen: Eine kühle Brise

Für die Temperaturfreunde: Von morgens bis tief in die Nacht erstreckt sich ein kühles Wetterband über Sóller, wobei das Thermometer im Tagesverlauf Werte von 14.51ºC bis 17.51ºC anzeigen wird. Der Morgen startet mit 14.85ºC, steigt mittags auf 16.01ºC und fällt am Nachmittag leicht auf 14.96ºC. Die Nacht bringt uns schließlich auf den niedrigsten Wert des Tages von 14.51ºC.

Gefühlte Temperaturen: Erfrischend herbstlich

Falls Sie sich fragen, wie sich die Temperaturen wirklich anfühlen werden - das wird nicht stark von den tatsächlichen Werten abweichen. Morgens fühlt es sich an wie 14.69ºC, tagsüber 15.89ºC, am Nachmittag 14.7ºC und in der späten Nacht 14.26ºC. Ein klassischer Herbsttag auf Mallorca also.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Alles im grünen Bereich

Trotz des Regens bleiben der atmosphärische Druck, die Luftfeuchtigkeit und der Wind in einem gutmütigen Bereich. Der Luftdruck beträgt 1023 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei komfortablen 85%. Der Wind bleibt mit 4.56m/s und Böen von bis zu 7.3m/s mild und kommt aus Richtung 47º. Perfekt, um das beruhigende Summen des Regens noch mehr zu genießen.

So sieht also Ihr Wetterbericht für den 10. November 2024 in Sóller aus. Packen Sie Ihren Regenschirm ein und genießen Sie die herbstliche Atmosphäre!