Guten Tag, liebe Mallorca-Besucher und Einheimische. Schlechte Neuigkeiten für alle Sonnenanbeter: für den 12. November wird in Palma die Ankunft einer starken Regenfront erwartet. Die Wetterbedingung präsentiert sich als "lluvia de gran intensidad" - was so viel bedeutet wie ein intensiver Regenguss.

Temperaturen Die temperierten Bedingungen an diesem Tag variieren. Es erwarten uns Mindesttemperaturen von frostigen 10.89ºC und Maximalwerte von bis zu 15.82ºC. Der Morgen startet mit 14.98ºC, wonach es über den Tag auf 14.51ºC absinkt und am Nachmittag schließlich auf herbstliche 10.93ºC fällt. Die Nachttemperaturen stabilisieren sich bei 11.03ºC. Gefühlte Temperaturen Die gefühlten Temperaturen unterscheiden sich leicht von den tatsächlichen Werten. Morgens erwartet uns also ein gefühltes Thermometer von 14.62ºC, das über den Tag auf 14ºC absinkt. Am Nachmittag sollten wir uns dann auf ein Temperaturgefühl von 10.38ºC einstellen, während wir uns am Abend auf 10.62ºC gefasst machen sollten. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Die atmosphärischen Bedingungen sind ebenfalls bemerkenswert. Mit einem barometrischen Druck von 1019 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 76% wird es ein feuchter Tag sein. Der Wind macht auch keine Pause - es werden Geschwindigkeiten von 8.41m/s erwartet, ausgerichtet in Richtung 53º. Wir sollten auch mit Windböen von 12.11 m/s rechnen. Hinsichtlich der Wolkendecke: es wird eine komplette Wolkendecke erwartet - was bedeutet, dass der Himmel 100% bedeckt sein wird. Es besteht eine 100%ige Regenwahrscheinlichkeit. Das ist unsere aktuellste Wetterprognose für den 12. November 2024 in Palma, Mallorca. Bitte bleiben Sie dran für weitere Updates und ziehen Sie in Betracht, Ihre Aktivitäten entsprechend zu planen.