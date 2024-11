Der heutige Tag in Palma, Mallorca, wird von beeindruckender Wetterdynamik geprägt sein, mit starkem Regen und ein breites Temperaturspektrum. Die Hauptstadt der Insel wird sich in verschiedene Klimazonen verwandeln: am Morgen kühle 11.82°C, mittags eine gemäßigte 16.79°C, am Nachmittag ähnlich mit 16.16°C und am Abend eine angenehme 15.28°C. Währenddessen wird der Himmel von einer beträchtlichen 66-prozentigen Wolkendecke bedeckt sein und liefert 100% Regenwahrscheinlichkeit, also nehmen Sie sicherheitshalber immer einen Regenschirm mit!

Temperaturschwankungen im Verlauf des Tages

Beginnen wir mit der Temperatur, die heute Unterschiede aufzeigt. In den erfrischenden Morgenstunden können wir eine Temperatur von 11.82ºC erwarten. Wenn die Sonne ihren höchsten Stand erreicht, können wir tagsüber eine Temperaturnahme auf 16.79ºC beobachten. Am späten Nachmittag zeigt das Thermometer noch 16.16ºC an, während es in der Nacht schließlich auf angenehme 15.28ºC abkühlt. Denken Sie dran, sich passend für diese Temperaturschwankungen zu kleiden!

Gefühlte Temperaturen im Tagesverlauf

Obwohl die tatsächlichen Temperaturen wichtig sind, ist das, was wir wirklich fühlen, oft abweichend. Die gefühlten Temperaturen für heute in Palma sehen folgendermaßen aus: Morgens werden wir uns bei 11.38ºC warm einpacken müssen. Tagsüber werden wir bei 16.67ºC eine leichte Jacke benötigen. Am Nachmittag, mit 16.02ºC, bleibt es relativ konstant. In der Nacht wird es bei 15.11ºC etwas kühler – eine perfekte Gelegenheit, sich in eine Decke zu kuscheln.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zu den physikalischen Faktoren, die das Wettergeschehen stark prägen, gehören der Luftdruck und die Luftfeuchtigkeit. In Palma wird der Atmosphärendruck heute bei 1017 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit wird sich auf insgesamt 82% belaufen, was für ein feuchtes Klima sorgt. Was den Wind betrifft, so ist mit einer Geschwindigkeit von 8.99m/s aus Richtung 63º zu rechnen. Zudem kann es zu Böen von bis zu 13.7m/s kommen. Also halten Sie Ihre Hüte fest!