Lassen Sie sich von dem Wort „mäßig“ in „mäßiger Regen“ nicht verwirren, liebe Wetterfreaks und Mallorca-Begeisterte. Es könnte vielleicht ein bisschen Feuchtigkeit bei uns in Port d'Andratx geben, aber die Temperaturen bleiben mallorquinisch mild. Es wird voraussichtlich Höchsttemperaturen von angenehmen 19,55ºC und Mindesttemperaturen von frischen 12,57ºC geben. Doch da war's noch nicht: Lassen Sie uns tiefer in das Wettergeschehen des Tages eintauchen.

Die rätselhaften Temperaturen von Port d'Andratx Das Wetter zeigt sich von seiner launischen Seite. Am Morgen erwarten wir 14,19ºC, während die Temperaturen tagsüber auf 18,02ºC und am Nachmittag auf 18,58ºC klettern werden. Am Abend wird es wieder etwas kühler mit 17,99ºC, aber immer noch perfekt für einen gemütlichen Spaziergang entlang der Hafenpromenade. Temperatur ist nicht gleich Temperatur: Das gefühlte Wetter Zum gefühlten Wetter: Auch wenn die Quecksilbersäule bestimmte Werte anzeigt, kann das Wettergefühl manchmal eine ganz andere Geschichte erzählen. Am Morgen wird es sich eher wie 13,75ºC anfühlen, während es tagsüber und nachmittags eher wie 17,78ºC beziehungsweise 18,45ºC erscheint. Und die Nacht? Mit gefühlten 17,86ºC bleibt sie angenehm mild. Atmosphärische Gegebenheiten: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Aber das Wetter ist mehr als nur Temperatur und Regen, richtig? Der atmosphärische Druck für heute wird bei 1017 hPa liegen, während die Luftfeuchtigkeit einen Wert von 73% erreicht. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 8,66 m/s aus Richtung 66º wehen, und wir können uns sogar auf Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 12,33 m/s freuen. Mit einer Wolkendecke von 70% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 100% dürfen wir uns also auf einen gemütlichen, regnerischen Tag in Port d'Andratx einstellen. Aber mal ehrlich: Ist nicht gerade das die Besonderheit der Insel Mallorca, dass sie bei jedem Wetter ihren einzigartigen Charme entfaltet? Genießen Sie den Tag, ganz egal, was das Wetter bringt!