Unsere Wetterstation berichtet heute, dass uns in Cala Rajada auf Mallorca ein Tag mit mäßigem Regen bevorsteht. Die Temperaturen bewegen sich zwischen angenehmen 13.13ºC und 18.94ºC. Treten Sie den Tag mit uns an und entdecken Sie, wie sich das Wetter im Laufe des Tages entwickelt.

Die Temperatur-Entwicklung

Die Temperaturen für heute versprechen einen gemäßigten Tag. Am Morgen werden wir erwarten, dass die Temperatur um 14.96ºC liegen wird. Tagsüber steigt das Thermometer auf 18.65ºC, während wir am Nachmittag eine leichte Abkühlung auf 18.39ºC vorhersehen. In der Nacht bleibt es weiterhin angenehm mit 18.78ºC.

Gefühlte Temperaturen im Vergleich

Unabhängig von den tatsächlichen Werten ist das thermische Gefühl immer ein wichtiger Indikator. Unserer Prognose zufolge wird es morgens mit 14.63ºC etwas kälter empfunden als die tatsächliche Temperatur. Tagsüber und am Nachmittag liegen die gefühlten Werte mit 18.35ºC und 18.11ºC sehr nah an den gemessenen Temperaturen. In der Nacht steigt die gefühlte Temperatur auf 18.67ºC an.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was den atmosphärischen Druck betrifft, so können wir heute von einem Wert von 1017 hPa ausgehen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 68%, was dem allgemeinen Eindruck eines feuchten Tages entspricht. Der Wind weht mit einer Stärke von 11.39m/s in Richtung 46º und kann in Böen bis zu 13.12m/s erreichen. Bitte sind Sie bei solchen Bedingungen vorsichtig, besonders wenn Sie planen, auf das Meer hinauszufahren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der heutige Tag in Cala Rajada durch mäßigen Regen geprägt sein wird, mit einer 100-prozentigen Regenwahrscheinlichkeit und einer Wolkendecke von 98%. Trotz des Regens bleiben die Temperaturen jedoch angenehm mild. Denken Sie an Ihren Regenschirm, wenn Sie heute das Haus verlassen!