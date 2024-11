Wir richten heute unseren Fokus auf das Wetter in Cala Millor, einer wunderbaren Stadt auf unserer geliebten Insel Mallorca. An diesem 15. November 2024 erwartet uns eine mäßig bewölkte Wetterlage mit geringer Regenwahrscheinlichkeit, ideal um einen angenehmen Tag im Herzen des Mittelmeers zu verbringen. Bei einem Atmosphärendruck von 1023 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsrate von 65% steht uns ein fairer Tag bevor. Hier ist ein detaillierter Blick auf die Wetterlage für den heutigen Tag.

Temperaturen im Tagesverlauf

Die Temperaturen in Cala Millor zeigen heute eine überraschend geringe Spanne zwischen der Mindesttemperatur von 15.39ºC und der Maximaltemperatur von 17.8ºC. Am Morgen starten wir den Tag mit erwarteten 15.44ºC, steigen am Tag auf bis zu 17.71ºC und am Nachmittag auf 16.78ºC. In der Nacht bleibt es mild mit 16.71ºC.

Gefühlte Temperaturen

Trotz der realen Temperaturen kann das Wetter je nach Luftfeuchtigkeit und Wind anders empfunden werden. Das thermische Gefühl, also wie warm oder kalt wir das Wetter wahrnehmen, wird heute Morgen bei etwa 14.82ºC liegen, tagsüber bei 17.23ºC, am Nachmittag bei 16.32ºC und in der Nacht bei 16.29ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zusätzliche Faktoren, die das heutige Wetter in Cala Millor beeinflussen, sind der Atmosphärendruck, die Luftfeuchtigkeit und der Wind. Der Atmosphärendruck beträgt vorhergesagte 1023 hPa und die Luftfeuchtigkeitsrate liegt bei 65%. Beide Werte sind für dieses Klima typisch und signalisieren stabile Wetterbedingungen. Der Wind weht heute mit einer Geschwindigkeit von 8.13m/s aus der Richtung 40º, mit Böen von bis zu 9.96m/s. Diese mäßige Brise kann das gefühlte Temperaturniveau beeinflussen, insbesondere bei Aktivitäten im Freien.

Mit seinem gemäßigten und angenehmen Novemberwetter, bietet Cala Millor ideale Bedingungen für verschiedene Outdoor-Aktivitäten. Genießen Sie den Tag!