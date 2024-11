Vorhang auf für das Wetter in Cala Rajada! Am 15. November 2024 kündigt sich ein Tag voller angenehmer Temperaturen und Lichtmomente an. Der Himmel präsentiert sich mit ein paar Wolken, während das Thermometer zwischen 16.31ºC und 18ºC schwankt. Sonnenanbeter und Spaziergänger können sich auf einen wettertechnisch geglückten Tag freuen. Auch der Wind zeigt sich von seiner moderaten Seite und rundet das stimmige Wetterbild ab. Menschen, die unterwegs sind, sollten die Gelegenheit nutzen, um das angenehme Äußere unter dem mallorquinischen Himmel zu genießen.

Die Temperaturen in Überblick

Der Tag startet mit erwarteten 16.43ºC am Morgen und erreicht tagsüber eine Spitzentemperatur von etwa 17.8ºC. Am Nachmittag können wir mit 17.37ºC rechnen und an der Nacht pendelt sich die Temperatur auf zirka 17.29ºC ein. So zeigt sich das Wetter in Cala Rajada gewohnt mild, und das Mediterrane lässt auch Mitte November nicht nach.

Gefühlte Temperaturen durch den Tag

Trotz der objektiv milden Temperaturen ist auch das Thermometer des Körpergefühls von Bedeutung. Morgens fühlen sich die 16.43ºC etwa wie 15.83ºC an. Tagsüber steigt die gefühlte Temperatur parallel zur realen auf 17.31ºC. Am Nachmittag wird ein etwas geringer gefühlter Wert von 16.91ºC erwartet und in der Nacht bleibt das Thermometer des Gefühls bei 16.88ºC stehen.

Druck, Feuchtigkeit und Wind

Die atmosphärischen Bedingungen repräsentiert durch einen Druck von 1023 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 64 Prozent tragen zu einem angenehmen Wohlbefinden bei. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von etwa 8.67m/s aus der Richtung von 42º und präsentiert sich in Böen mit bis zu 9.69m/s. Zusammengefasst lässt das Wetter in Cala Rajada also kaum Wünsche offen.