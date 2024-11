Guten Morgen liebe Leser! Heute konzentrieren wir uns auf die Wettervorhersage für Santanyí, eine malerische und charmante Gemeinde auf unserer geliebten Insel Mallorca. Es ist der 16. November und obwohl der Herbst in vollem Gange ist, bietet uns Mallorca immer noch angenehme Temperaturen. Aber lassen Sie sich von der heutigen Bewölkung nicht täuschen, der Tag verspricht trotzdem mild zu sein.

Temperaturen: Kühler Morgen, angenehmer Tag

Beginnen wir mit den konkreten Zahlen für heute. Der Morgen begrüßt uns mit milden 15,92ºC und während des Tages wird die Temperatur auf behagliche 18,96ºC steigen - perfekt für einen kleinen Spaziergang durch Santanyí. Am Nachmittag erwartet uns eine Temperatur von etwa 17,52ºC und in der Nacht sinkt das Thermometer leicht auf 17,15ºC.

Gefühlte Temperaturen: Komfortabel trotz des grauen Himmels

Natürlich ist das, was auf dem Thermometer zu lesen ist, nicht immer das, was wir tatsächlich empfinden. Daher möchten wir auch einen Blick auf die gefühlten Temperaturen werfen. Morgens fühlen sich die 15,92ºC durch den leichten Wind etwas kühler an und liegen bei etwa 15,4ºC. Am Nachmittag bleibt es mit 17,18ºC angenehm und in der Nacht kaum Unterschied mit angenehmen 16,96ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Alles im grünen Bereich

Die Wetterbedingungen sind vollkommen stabil, mit einem Atmosphärendruck von 1021 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 65 Prozent. Es wird ein wenig windig, wir erwarten eine Windgeschwindigkeit von 5,89 m/s aus 117º, aber keine Sorge, die Böen steigen nur leicht auf 6,25 m/s. Gelegenheit für Segler, die leichte Brise zu nutzen!

Alles in allem wird es ein ruhiger Tag in Santanyí, trotz des vollständig bewölkten Himmels. Aber wie wir wissen, hat auch ein bewölkter Himmel seine ganz eigene Schönheit. Ein perfekter Herbsttag auf unserer Insel! Also, lehnen Sie sich zurück, genießen Sie den Tag und bleiben Sie gesund.