Trotz der Bewölkung zeigt sich das Wetter in Palma am 18. November 2024 von seiner milden Seite. Die Temperaturen variieren zwischen angenehmen 14.07ºC und 19.59ºC. Es ist ein typischer Herbsttag auf der schönen Baleareninsel Mallorca, mit leichtem Wind und einer moderaten Luftfeuchtigkeit von 59%. Dabei bleibt der Himmel überwiegend bedeckt, aber die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0 – also keine "Wassershow" in der heutigen Prognose.

Genauere Details zu den Temperaturen in Palma

Der Tag startet mit einer erwarteten Temperatur von 14.23ºC am Morgen. Diese steigt gegen Mittag auf angenehme 19.26ºC an. Trotz der herbstlichen Jahreszeit kann man das mediterrane Lebensgefühl noch in vollen Zügen genießen. Am Nachmittag kühlt es sich leicht auf 16.19ºC ab und auch die Nacht bleibt mit 15.56ºC angenehm mild.

Gefühlte Temperaturen in der Hauptstadt Mallorcas

Obwohl es auf dem Thermometer gute Werte anzeigt, darf das Gefühl nicht außer Acht gelassen werden. So fühlt sich die Temperatur am Morgen mit 13.54ºC ein wenig kühler an als tatsächlich gemessen. Dies setzt sich auch tagsüber mit 18.78ºC, am Nachmittag mit 15.9ºC und in der Nacht mit 15.31ºC fort. Also vergessen Sie nicht, eine leichte Jacke mitzunehmen, wenn Sie das Haus verlassen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Auch wenn der Himmel leicht bewölkt ist, der Atmosphärendruck liegt bei stabilen 1019 hPa. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 59% und hinterlässt eine frische Brise in der Luft. Der Wind ist leicht, aber deutlich spürbar, mit Geschwindigkeiten von 2.01m/s und in Richtung 232º. Auch kleine Böen von 1.67m/s sind im Tagesverlauf vorhanden.

Unterm Strich erwartet uns in Palma ein typischer Herbsttag, der gekennzeichnet ist durch mildes Wetter, eine leichte Brise und bewölkten Himmel. Perfekt für einen gemütlichen Stadtbummel oder eine entspannte Tasse Café con Leche in einem der vielen Straßencafés.