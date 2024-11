Willkommen zu unserer Wettervorhersage für Sóller, Mallorca am 18. November 2024. Wir sind optimistisch, dass es ein angenehmer Tag mit einem Himmel voller einigen Wolken sein wird. Ideal für alle, die vorhaben, sich in der herrlichen Umgebung Sóllers zu entspannen oder die historischen Sehenswürdigkeiten zu erkunden. Keine Sorge, die Regenwahrscheinlichkeit ist null, also bleiben Sie trocken!

Temperaturen Beginnen wir mit den Temperaturen. Die minimale Temperatur für den Tag wird etwa 14.19ºC betragen, wobei das Thermometer bis zu 20ºC klettern kann. Am Morgen können wir uns auf 14.24ºC freuen, während der Tag 19.88ºC erreichen wird. Für den Nachmittag erwarten wir um die 15.48ºC – eine willkommene Abkühlung, wenn man die mallorquinische Sonne genießt. Abends sinkt die Temperatur leicht auf 14.44ºC ab. Gefühlte Temperaturen Die gefühlten Temperaturen für den Tag sind ein bisschen anders. Morgens empfinden wir das Wetter mit 13.55ºC als ein wenig kälter, während das Thermometer am Tag auf 19.44ºC steigt. Der Nachmittag bringt eine gefühlte Temperatur von 15.33ºC, während die Nacht uns bei schlafenden 14.16ºC zurücklässt. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Wir können einen stabilen atmosphärischen Druck von 1019 hPa erwarten und die relative Luftfeuchtigkeit wird bei 58% liegen - ideal, um den Tag draußen zu verbringen. Vereinzelt weht ein leichter Wind mit 2.06m/s aus Richtung 261º und Böen von 1.94m/s. Die Wolkendecke beträgt 24%, was nicht nur für ein angenehmes Klima sorgt, sondern auch eine fantastische Szenerie für Fotografen bietet. Wir hoffen, dass Sie Ihre Pläne für den Tag in Sóller, Mallorca, bestätigen können. Mit diesen optimalen Wetterbedingungen steht den Freuden des Lebens im Freien nichts mehr im Wege.