Heute bieten wir Ihnen eine detaillierte Übersicht über das Wetter in Alcúdia am 18. November 2024. Mit einem klaren Himmel und frischen Temperaturen ist es ein perfekter Tag, um sich in der Herbstsonne zu entspannen. Seien Sie bitte darauf vorbereitet und planen Sie Ihren Tag entsprechend, um das Beste aus dem sonnigen Wetter zu machen.

Temperaturen: Angenehm und frisch Die Temperaturen heute reichen von milden 15.6ºC in den frühen Morgenstunden bis zu angenehmen 20.12ºC um die Mittagszeit. Zur Tagesmitte erwarten wir einen Höchstwert von 19.12ºC, während die Temperaturen am Nachmittag auf 17.31ºC sinken und in der Nacht eine angenehme 16.11ºC erreichen. Gefühlte Temperaturen: Kühl und erfrischend Die gefühlten Temperaturen variieren ebenfalls im Laufe des Tages. Morgens werden Sie eine gefühlte Temperatur von 15.21ºC spüren, die im Laufe des Tages bis auf 18.63ºC ansteigt. Am Nachmittag erwartet uns eine gefühlte Temperatur von 17.08ºC, die in der Nacht auf 15.81ºC sinkt. Machen Sie sich also auf ein erfrischendes Herbstklima gefasst. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Stabil und erfrischend Die atmosphärischen Bedingungen bleiben stabil mit einem Atmosphärendruck von 1019 hPa und einer Luftfeuchtigkeitsrate von 59%. Eine leichte Brise weht mit einer Geschwindigkeit von 2.55m/s aus der Richtung 230º, mit Böen, die bis zu 2.71m/s erreichen. Die Wolkendecke beträgt lediglich 10%, und die Regenwahrscheinlichkeit ist null. Mit diesen Bedingungen wird der heutige Tag in Alcúdia ein hervorragender Tag, um die wundervolle Herbstsonne zu genießen und die frische Luft einzuatmen, die die Insel zu bieten hat.