Es wird ein Tag mit weitestgehend bewölktem Himmel in Port d'Andratx, dem charmanten Fischerhafen, erwartet. Am heutigen 18. November 2024 schwebt ein Gefühl der Kühle in der Luft, wobei die Temperaturen zwischen 17,4ºC und 18.95ºC schwanken. Ein angemessenes Wetter für eine entspannte Bootsfahrt oder einen gemütlichen Strandspaziergang.

Die Details der Temperatur Der heutige Morgen beginnt mit milden 17,43ºC, wobei die Temperatur tagsüber leicht auf 18,71ºC ansteigt. Den großartigen Abschluss des Tages werden wir mit angenehmen 18,39ºC in der Nacht erleben. Freuen wir uns also auf einen Tag mit moderaten Temperaturen und reichlich Frische. Die gefühlten Temperaturen Bezüglich der gefühlten Temperaturen: Der Morgen wird uns mit 17,06ºC begrüßen, während das Thermometer tagsüber auf angenehme 18,36ºC klettert. Der Nachmittag bietet mit 18,15ºC eine attraktive und gleichzeitig komfortable Atmosphäre und die Nacht enden wir mit wohltuenden 18,22ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Bezüglich der weiteren Wetterfaktoren: Wir können mit einem stabilen atmosphärischen Druck von 1019 hPa und einer Durchschnittsluftfeuchtigkeit von 66% rechnen. Der frische Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 2,63 m/s aus Richtung 193º, wobei sogar Böen von 2,87 m/s erwartet werden. Trotz der Bewölkung von 64% bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0, was uns eine trockene und angenehme Tag ermöglicht. Die Prognose für Port d'Andratx verspricht also einen frischen, aber trockenen Tag mit dichter, aber harmloser Bewölkung. Genießen Sie das malerische Ambiente dieser herrlichen mallorquinischen Hafenstadt.